CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

A Cenibra desenvolve uma série de ações para monitorar parâmetros ambientais que sirvam como indicadores de qualidade para avaliar e acompanhar as atividades operacionais.

Os programas de monitoramento de água, solo, fauna e flora são desenvolvidos em parceria com universidades e organizações não-governamentais. Os resultados são considerados no planejamento das atividades operacionais, bem como na definição de estratégias de conservação e proteção do patrimônio natural da Empresa, composto por mais de 103 mil hectares de matas nativas. Esta área é povoada por uma rica fauna silvestre e conta com inúmeros lagos e cursos d’água.

Os estudos que nortearam esse monitoramento da fauna em áreas da Cenibra tiveram início em 2003 e seguiram até 2004. A partir de 2005, esses estudos preliminares tiveram continuidade com um monitoramento sistematizado cujo objetivo é identificar e caracterizar a fauna de aves e mamíferos presentes nas áreas da Empresa.

Os trabalhos são desenvolvidos por meio de estudos realizados por amostragens em campo, abrangendo cinco regiões operacionais da Cenibra, tidas como mais representativas e indicadoras: Belo Oriente, Ipaba, Cocais, Santa Bárbara e Sabinópolis.

Até o momento, foram identificadas 371 espécies de aves e 41 de mamíferos de médio e grande porte presentes nas áreas da empresa. Desses totais, 25 espécies de aves e 12 de mamíferos constam em listas oficiais de espécies ameaçadas de extinção. Os estudos revelaram ainda uma composição de espécies predominantemente de hábito florestal, o que comprova a alta qualidade ambiental das áreas da Empresa.

Os resultados evidenciam a importância da silvicultura do eucalipto para a manutenção da biodiversidade. Além dos aspectos positivos relacionados à conservação do solo e da água, as áreas cultivadas em eucalipto funcionam como corredores de conectividade entre remanescentes de vegetação nativa existentes na região, permitindo a interação e o fluxo entre as espécies da fauna.

Como reconhecimento de que trabalha dentro dos mais altos padrões internacionais de excelência, a Cenibra é certificada de acordo com as normas ISO 9001 / ISO 14001 / ISO IEC 17.025 e possui as certificações do Forest Stewardship Council (FSC) e do Programa Nacional de Certificação Florestal (Cerflor/PEFC). O FSC (internacional) e o Cerflor (nacional), são organizações independentes, compostas por representantes dos setores ambiental, econômico e social, e que estabelecem os princípios e critérios de manejo florestal sustentável.