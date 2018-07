CONTÉM CULTURA RECEBE EX-JOGADOR DO CRUZEIRO

A sessão do Contém Cultura em Periquito, do último sábado (30), contou com a presença do ex-goleiro do Cruzeiro, Rodrigo Posso, o paranaense que hoje mantém uma escola de futebol em Ipatinga, distribuída em cinco núcleos.

O evento teve como objetivo motivar os alunos da escolinha de futebol de Periquito, que também participam das atividades do Contém Cultura, a se dedicar ainda mais ao esporte, a partir de um bate-papo com Rodrigo Posso e sua equipe técnica. Em quase uma hora de conversa na sala multicultural, o ex-goleiro falou sobre a sua trajetória no esporte, destacando a importância da disciplina no processo de sua formação como profissional do futebol. “Saí de casa aos 14 anos de idade. Precisei ter disciplina para ser bem sucedido. Conheço atletas que abrem mão da disciplina, se entregam aos vícios e põem tudo a perder. Isso não pode acontecer”, aconselhou.

Rodrigo também salientou sobre a importância da educação para quem pretende alcançar sucesso como jogador. “Todo jogador de futebol precisa ser inteligente, tomar decisões importantes em frações de segundos. É na escola que vocês vão desenvolver essa inteligência necessária a qualquer atividade, com destaque para o futebol”, reforçou o professor que também já passou pelo time do Ipatinga.

Após a conversa com Rodrigo, foram promovidos dois amistosos entre alunos de Posso e da escolinha de Periquito. “As equipes disputaram com disciplina, num clima de muito respeito. Esse é o grande troféu que todo jogador precisa conquistar”, disse, no momento da entrega das medalhas de participação a todas as crianças.

A sessão especial da sala multicultural contou com a presença do prefeito municipal de Periquito, Geraldo Godoy; do coordenador municipal de Esporte, Cultura e Lazer de Periquito, Welesson Rodrigues, e dos pais de alunos, “importantes motivadores dos jogadores mirins”, segundo definição de Rodrigo, acrescentando em seguida que, “desde os primeiros contatos com a bola, é possível identificar o talento da criança para o futebol. Mas o seu desenvolvimento só será efetivo se o ambiente onde ela vive for favorável. Nesse sentido, o apoio dos pais é fundamental”.

Rodrigo contou que tem conseguido reunir os fatores fundamentais para o sucesso de seus alunos. “A turma tem disciplina, vontade e é muito motivada por seus pais. Então, vamos colhendo os frutos, como a conquista de dois campeonatos em São Paulo. “Ficamos em terceiro lugar no Sub-12 e saímos vencedores do Sub-14, além de termos vencido o campeonato municipal”.

A sessão especial do Contém Cultura, que tem como proponente a programadora cultural Luciano Profiro, e é patrocinado pela Cenibra, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, contou com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio de sua secretaria de Esporte.

A fim de manter o clima festivo que a Copa vem proporcionando os alunos da escolinha de Periquito e a motivação do grupo, o facilitador cultural do Contém Cultura, Mateus Henrique, vai promover no próximo sábado, às 15h, a exibição de “Pelé: o nascimento de uma lenda”, filme norte-americano que narra a carreira do jogador de futebol brasileiro considerado por muitos o maior futebolista da história.