CORAL DA FSFX NO SHOPPING VALE DO AÇO

O Coral da Fundação São Francisco Xavier (FSFX), se apresenta no próximo sábado, (7), na Praça de Alimentação do Shopping do Vale do Aço. Com entrada franca e aberto ao público, o concerto começará às 11h e terá uma apresentação única. O coral conta com a participação especial de um pianista, e juntos farão um repertório com canções da Música Popular Brasileira.

“A apresentação de sábado é uma vitrine para que a comunidade conheça o nosso trabalho. Recebemos o apoio de parceiros como o Shopping e a Usiminas e durante os últimos meses, ensaiamos um repertório bem brasileiro e diversificado. A intenção do coral é tocar as pessoas de alguma forma, e esperamos que essa e todas as apresentações que estão por vir alcance um público cada vez maior”, ressalta Kênia Coeli Patrício, diretora cultural do Coral da FSFX.

Fundada em 2001, a Associação Coral Fundação São Francisco Xavier trabalha em prol da divulgação do canto coral na região do Vale do Aço. É composto por 30 colaboradores da Fundação e convidados, amantes e apreciadores da música. O coral tem como proposta levar a música a pacientes, acompanhantes e colaboradores de hospitais da Fundação e de outros municípios.