COLUNA WILLIAM SALIBA – 16/07/2018

É QUESTIONÁVEL AÇÃO DO MPT CONTRA ELEIÇÃO DO CONSELHEIRO DA USIMINAS

Sem entrar no julgamento do mérito, é desproporcional a petição do Ministério Público do Trabalho (MPT), assinada pelos procuradores do Trabalho Adolfo Silva Jacob e Tulio Mota Alvarenga, questionando a reeleição do sindicalista Luiz Carlos Miranda Faria como integrante do Conselho de Administração da Usiminas. É lamentável que uma ação desta ocorra no momento em que a Usiminas se encontra num clima de estabilidade, após o acordo dos acionistas, e em recuperação do dramático quadro econômico-financeiro que se envolveu após a crise da siderurgia brasileira.

DESESTABILIZAÇÃO

A multa de R$100 milhões requerida pelo MPT contra a Usiminas desestabiliza a recuperação da empresa. Este valor representa dois terços do lucro apresentado pela siderurgia, após um árduo processo de redução de custos e boa gestão administrativa empreendida pela atual diretoria da empresa.

LEGITIMIDADE

Não se pode negar a legitimidade da reeleição de Luiz Carlos Miranda. Ele obteve 74,2% dos votos válidos, na eleição. O ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga (Sindipa) obteve 5.944 votos dos 8.311 eleitores, contra 965 do segundo colocado, Agnus Dei Martins. A eleição contou ainda com um baixo índice de votos nulos e brancos, o que dá mais legitimidade ao pleito. Apenas 103 eleitores votaram em branco e 196 anularam o voto.

SEM IMPEDIMENTO

Ouvido por este colunista, Luiz Carlos apresentou um parecer do próprio procurador do Trabalho Adolfo Silva Jacob, emitido em 23 de março de 2017. No documento de “Indeferimento do Pedido de Instauração de Inquérito Civil Nº 2800.2017, o MPT o considerava apto a concorrer no pleito, realizado em janeiro deste ano. No citado despacho, o procurador não via impedimento para sua candidatura, face ao acordo judicial firmado anteriormente no âmbito do Sindipa.

TORCIDA

Ipatinga e Minas Gerais estão na mesma torcida. Que a Justiça seja feita e a Usiminas retome a sua posição de liderança na siderurgia brasileira, o que sempre orgulhou todo o povo mineiro.

FIES

Os alunos interessados em participar do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) no segundo semestre de 2018 já podem concorrer a uma vaga. Desde a zero hora desta segunda-feira (16), o sistema de inscrições do programa está liberado. Estão sendo ofertadas 155 mil vagas, sendo 50 mil com juro zero. O prazo para inscrição acaba no domingo, 22. Para se inscrever é preciso acessar a página do Fies Seleção na internet.

BONS RESULTADOS

E a Usiminas prossegue com boa avaliação no Ibovespa. Na última quinta-feira (12) as ações da empresa dispararam 9,3%, na expectativa de um aumento de preços para julho e agosto. Segundo análise do Credit Suisse, isso é só o começo da recuperação. O banco recomendou a compra da ação e afirmou estar com uma visão “mais construtiva” para a empresa, defendendo que a queda de 40% sofrida entre fevereiro e meados de junho foi “exagerada” (tendo respondido também à volatilidade do próprio índice). Seguindo em frente, os preços resilientes do aço na China e o real desvalorizado justificam uma postura otimista quanto aos resultados da Usiminas.

SÓ DEUS…

Durante a missa pelo aniversário de 74 anos do Parque Estadual do Rio Doce, foi cobrada maior celeridade e esforço na recuperação dos danos provocados pela lama. A deputada Rosângela Reis, que é vice-presidente da Comissão Interestadual Parlamentar Especial (Cipe) Rio Doce, lembrou que a Fundação Renova, braço da mineradora Samarco, liberou recursos para os municípios atingidos pela tragédia para obras em saneamento básico e esgotamento sanitário. São 39 municípios impactados que receberão um total de R$ 500 milhões, incluindo Ipatinga, que agora receberá R$ 17 milhões.

NOVOS DESAFIOS

A atuante assistente social Lauda Belz parte para novos desafios profissionais. Depois de 11 anos de atuação no tradicional Colégio Angélica de Coronel Fabriciano, ela se desligou hoje (16) dos quadros da instituição. Lauda foi a incentivadora e idealizadora da chamada ”Moda de Viola”, um evento realizado durante alguns anos em meados do ano letivo e que procurava divulgar a escola.

