EMBRAPA E SEBRAE CELEBRAM CONVÊNIO

Com o objetivo de estimular boas práticas agrícolas pelos pequenos produtores rurais, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e o Sebrae, assinaram hoje, 27, em Brasília, convênio de cooperação técnica e financeira nas áreas de aquicultura, agroecologia e produção orgânica, oportunidades para produtos agroalimentares e acesso a conhecimentos e tecnologias sustentáveis.

O evento marca as comemorações do dia do agricultor (28 de julho) e incluirá também um conjunto de atividades, entre homenagens aos produtores rurais, palestras e painéis sobre os pequenos negócios rurais, agrobiodiversidade, legislação e políticas públicas. O presidente da Embrapa, Maurício Antônio Lopes, apresentará a palestra “O papel dos pequenos negócios rurais em um país considerado o celeiro de alimentos do mundo”.

A formalização da cooperação ocorre na abertura do Prospera Agro, evento organizado pelo Sebrae para debater com especialistas em diversos segmentos do agronegócio a importância dos pequenos negócios rurais para a economia brasileira.

Serviço:

27/07 – Assinatura de convênio de cooperação técnica e financeira Embrapa/Sebrae no evento Prospera Agro

Sebrae Nacional (Brasíia, DF), a partir das 9h30