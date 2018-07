ESPAÇO DE TRABALHO COMPARTILHADO É INAUGURADO NO SHOPPING VALE DO AÇO

A partir desta quinta-feira (12), o Shopping Vale do Aço inaugura, em parceria com a Giganet e a WR Construtora, o Coworking “Giganet/WR Construtora”. Com acesso gratuito a todos os clientes o local funciona nos mesmos horários do Shopping e possui estrutura completa: internet de ponta, sala de reunião, climatização, entre outras comodidades. Posicionado estrategicamente, em frente ao espaço, os usuários podem contar com uma cafeteria para os momentos de pausa além de toda a estrutura que só um shopping center pode oferecer.

Para o diretor de tecnologia da Giganet, Carlos Paiva, “o coworking é uma tendência mundial que vem crescendo cada vez mais, e trazer um projeto desse nível para o Vale do Aço em um local com todo conforto como o Shopping Vale do Aço onde as pessoas podem fazer tudo em um só lugar é uma grande satisfação para nós”.

O projeto conta com a parceria de: Laura Lage que assina o projeto arquitetônico do espaço; Roh Móveis, que ficou por conta da ambientação do local com fornecimento do mobiliário e a Loja Elétrica, responsável pela parte elétrica e iluminação.

O Shopping Vale do Aço é o primeiro no leste de Minas Gerais a oferecer esse tipo de estrutura gratuitamente a seus clientes. Para o gerente de Marketing do empreendimento, Rafael Martinez, o espaço foi pensado para quem precisa de um lugar para trabalhar, estudar, ou simplesmente ler um livro. “Nosso objetivo é oferecer muito mais que um espaço de trabalho, mas construir uma comunidade criativa onde empreendedorismo, compartilhamento de experiências, melhoria contínua e conhecimento aplicado possam transformar e prosperar nossa economia. Acredito que mudar de ambiente pode ser uma excelente alternativa para tornar o dia de trabalho mais prazeroso e, consequentemente mais produtivo”, destaca.

O espaço fica no primeiro piso do shopping, gratuito e aberto ao público. Para utilizar a sala de reuniões basta apenas reserva no SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente). As regras de convivência do espaço podem ser conferidas no site do Shopping Vale do Aço.