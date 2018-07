EXPO USIPA 30 ANOS: SOLENIDADE MARCA A ABERTURA DA FEIRA

A solenidade de abertura da 30ª Expo Usipa “Transformando inovação em negócios”, realizada na noite desta terça-feira (17), marcou o início de mais uma edição de uma das maiores e mais longevas exposições de Minas Gerais. O evento contou com a presença de expositores e autoridades, entre eles o presidente da Usipa Sanzio Figueiredo, o prefeito de Ipatinga Nardyello Rocha e o presidente da Usiminas, Sergio Leite.

Realizada um dia antes da abertura dos portões para visitação, a solenidade teve início com o pronunciamento do presidente Sanzio Figueiredo que ressaltou a importante participação de empresas de longa data na exposição. “A parceria de longa data é uma relação de confiança mútua e sinaliza, para a organização da feira, que o evento traz resultados significativos para as empresas, atestando a importância da Expo Usipa. São essas empresas também que, nesta caminhada de três décadas, nos ajudaram a construir o lado social do clube e da região, investindo no esporte e na educação ambiental de milhares de jovens”, declarou o presidente.

Na ocasião, as empresas que participam da Expo Usipa, ininterruptamente há pelo menos 10 anos, foram homenageadas, recebendo uma placa pelas mãos do presidente da Usipa, honrando a parceria crucial que faz a exposição ser um sucesso. Nove empresas receberam a placa através de um representante de cada organização.

Uma das empresas homenageadas foi a Prontomec, de Contagem (MG), que há 15 anos fazem parte da história da Expo Usipa. Segundo o gerente comercial da Prontomec, Rodrigo Lopez, a parceria de longa data entre a exposição e as empresas reforça o sucesso da feira. “Uma empresa não participa de um evento, por 15 anos ininterruptos, sem um bom motivo. Isso reforça a importância da Expo Usipa para a Prontomec durante todo esse período, trazendo o retorno que buscamos”, conta Rodrigo.