EXPO USIPA HOMENAGEIA EMPRESAS PARCEIRAS E ANUNCIA NOVIDADES

Em 2018, a Expo Usipa chega à sua 30ª edição com muitas novidades. Consolidada como um dos mais atraentes eventos voltados ao segmento industrial, comercial e prestação de serviços de Minas Gerais, a Expo Usipa inova ao homenagear empresas expositoras, trazer novas demandantes para o Encontro de Negócios, criar um setor comercial na feira, revitalizar a praça de alimentação, promover visita à Usina de Ipatinga – e bater recorde de venda de estandes.

“Este ano, pela primeira vez, prestaremos homenagens às empresas que estão conosco na Expo Usipa há pelo menos 10 anos. Esse longo período juntos sinaliza que a feira atende a necessidade das empresas participantes – divulgar a marca e fazer negócios. E como o sucesso do evento foi alcançado por meio de parcerias, nada mais justo que homenagear aquelas empresas que caminham conosco há mais tempo”, destaca o presidente da Usipa, Sanzio Figueiredo.

A homenagem será realizada no dia 17 de julho, durante a solenidade de abertura da 30ª Expo Usipa. Serão homenageadas as seguintes empresas: Tecturbo (SP), SEW (SP), JPM Borrachas (MG), Rolamentos CBF (SP), Prontomec (MG), Usiminas, Consul, Cenibra e Aciapi.

ENCONTRO DE NEGÓCIOS

Ao longo de três décadas, a Expo Usipa apresentou inovações para que os expositores tivessem, cada vez mais, oportunidades de fazer networking e fechar negócios com outras empresas. Por isso, há 13 anos, a organização da feira criou o Encontro de Negócios, realizado durante o dia nas dependências da Usipa. Nele, representantes de diversas empresas têm a oportunidade de fazer reuniões com compradores de empresas demandantes.

“As grandes indústrias têm necessidades de produtos e serviços específicos e nossos expositores, muitas vezes, conseguem atender a essas demandas. No Encontro de Negócios, as duas partes podem se conhecer melhor e até mesmo fechar negócios e parcerias duradouras”, explica Sanzio.

Para 2018, o Encontro de Negócios ampliou o leque de demandantes e traz representantes de duas grandes indústrias: a Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) e a mineradora Bemisa (RJ). Além delas, ainda participam como demandantes a Usiminas, Cenibra, Gerdau, Vallourec, Vale, Aperam e Arcelor Mittal.

RECORDE EM EXPOSITORES E ESPAÇO COMERCIAL

Este ano, a Expo Usipa alcançou o número recorde de 183 empresas que participarão da feira em diferentes áreas: industrial, comercial e prestação de serviços. Para a 30ª edição, o número de empresas participantes é 32% maior em relação ao ano de 2017. Ao todo, serão 119 empresas da área industrial, 22 de prestação de serviço, 12 do comércio, 24 da Expor Outlet e mais 6 na praça de alimentação.

A criação do Espaço Comercial, um dos setores responsáveis pelo aumento do número de empresas no evento, é mais uma das novidades. “A área foi criada para atender à necessidade de empresas do varejo e comércio do Vale do Aço de se relacionar com outros segmentos do mercado da região e com um público ávido por novidades. A Expor Outlet contempla vestuário, calçados e acessórios, e o Espaço Comercial é um setor criado para os demais seguimentos do comércio local. Ao todo, 34 empresas participam do novo setor”, destaca a gerente Administrativa, Luiza Elizabete Andrade.

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

A Praça de Alimentação também foi revitalizada para a 30ª Expo Usipa. Em parceria com a Agência 1, o espaço destinado ao entretenimento foi totalmente inovado para oferecer mais variedade de alimentos, bebidas e atrações culturais.

Além dos pratos deliciosos e bebidas servidas pelo Celebrare Buffet e Restaurante, o espaço será 50% maior que nos anos anteriores e contará com 900 m² de área coberta, mesas, cadeiras e mais caixas para atender os visitantes com conforto e comodidade. Outra inovação da Praça de Alimentação serão os food trucks, uma nova proposta gastronômica para o evento. Pizzas no cone, churrasco grego, pastel, churros e açaí gourmet farão as noites dos visitantes mais saborosas.

Depois de fechar negócios e ampliar o networking, a diversão é garantida com as atrações musicais.

Serviço:

30ª Expo Usipa

Data: 18 a 20 de julho, das 18h às 23h.

No sábado, 21 de julho, das 10h às 18h, somente com Espaço Comercial, Expor Outlet e Praça de Alimentação.

Local: Usipa (rua João Teixeira Sales, 801 – Horto – Ipatinga – MG)

Informações: (31) 3801-4350