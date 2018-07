EXPO USIPA PROPORCIONA CRESCIMENTO ÀS EMPRESAS PARTICIPANTES

A geração de contatos pode render bons negócios e fazer empresas crescerem e se desenvolverem. E esse é o objetivo do Encontro de Negócios promovido pela Expo Usipa. Além dos expositores exibirem seus produtos durante a exposição à noite, eles ainda têm a oportunidade de se relacionar e firmar parcerias com grandes empresas dos segmentos de celulose, mineração e siderurgia no Encontro de Negócios durante o dia.

A Rolamentos CBF participa da Expo Usipa e relata sobre como os Encontros de Negócios foram fundamentais para a empresa. Para o diretor comercial de logística da empresa, José Alberto Rodrigues Gomide, as reuniões proporcionam crescimento qualificativo. “Participaremos pela 19ª vez da Expo Usipa e do Encontro de Negócios. Apesar de já estarmos na região há mais de 25 anos, o encontro ajuda a entrarmos em contato com novas empresas que participam a cada ano, fazendo aumentar nossa gama de clientes e, automaticamente, as vendas”, declara.

José ainda afirma que tem as melhores expectativas possíveis para a feira e que trará novidades em seu stand. “Trata-se de uma edição histórica e acredito que a 30ª Expo Usipa terá mais visibilidade e participação, tanto de expositores como do público-alvo”, conta.

A IMPORTÂNCIA DO NETWORKING

Para a analista do Sebrae Minas, Larissa Mafra, ter bom relacionamento é fundamental para o crescimento de qualquer empresa. E esse relacionamento precisa ser criado a partir da participação do empresário em eventos, meetups, fóruns de discussão e demais situações que proporcionam a interação com novas pessoas.

“Em um mercado em que o seu concorrente está do outro lado do mundo, com apenas um clique, é de suma importância saber se relacionar da maneira correta. Mas quantidade não significa qualidade. Muitas vezes, quem tem mais de cinco mil contatos nas redes sociais ou mil cartões de visitas guardados no escritório, não está fazendo networking apropriado. Cada conversa é uma oportunidade para expandir a rede de relacionamentos e estreitá-los”, declara Larissa.

O QUE É O ENCONTRO DE NEGÓCIOS

O Encontro de Negócios é uma forma de estreitar laços entre expositor e grandes empresas demandantes do mercado. Entre os dias 18 e 20 de julho, das 8h às 17h, são realizadasreuniões presenciais entre expositor e representantes do setor de compras e suprimentos das indústrias.

Além dos expositores dos mais variados segmentos, as grandes empresas, que também participam da Expo Usipa, estão em busca de conhecer novos fornecedores, produtos e seaproximardos atuais fornecedores como Aperam, Arcelor, Bemisa, Cenibra, Gerdau, Pecém, Usiminas, Vale e Vallourec.

EXPO USIPA – 30 ANOS

A Expo Usipa é um dos mais atraentes eventos voltados ao segmento industrial, comercial e prestação de serviços de Minas Gerais. Em sua 30ª edição, a exposição é realizada na Região Metropolitana do Vale do Aço, um dos mais importantes polos industriais de Minas Gerais, com aproximadamente 600 mil habitantes e estrutura completa para turismo de negócios e lazer. A grande oferta de universidades e faculdades também faz da região um grande centro de conhecimento e pesquisas.