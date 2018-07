EXPOSIÇÃO REALIZADA NO SHOPPING VALE DO AÇO É SUCESSO ABSOLUTO

Em apenas quatorze dias, a exposição “Quem é o homem do Sudário?” já recebeu mais de dez mil visitantes. A mostra internacional traz peças e experiências únicas históricas a quem passar por la. “É incrível e emocionante. A cada dia encontramos um público diferente que sempre nos surpreende. Já tivemos até visitantes que se emocionaram ao ver as peças expostas”, conta a voluntária Gabriela Morais.

Quem visita a exposição tem sempre histórias para contar. A reação dos visitantes é notória, ficando difícil esconder a emoção. “É uma experiência incrível. De conhecimento e espiritualidade. O rosto é muito visível, mas vai além disso. Eu não consegui conter as lágrimas de emoção, com certeza tem uma ligação com nossa alma e história de vida.”, descreve Alexandre Vasconcelos, um dos visitantes da exposição.

A experiência é também incrível para quem contribuiu para a realização da mostra “é um esforço imediatamente recompensado. Não apenas pelo lado estético e atrativo ao público, mas principalmente pela mensagem que a exposição comunica. Uma história fé, perdão e vitória sobre a morte.”, explica Rafael Martinez, gerente de marketing do Shopping Vale do Aço.

A exposição fica aberta de segunda a sexta, das 10h às 22h e aos fins de semana das 11h às 18h até setembro.

Totalmente gratuita, a exposição é inédita na região do Vale do Aço, proporcionando às pessoas esse contato único com a história do homem do Sudário. Escolas e universidades podem agendar excursões especiais à exposição.

O SANTO SUDÁRIO

O Santo Sudário é o objeto mais estudado de toda a humanidade e para comprovar a autenticidade do tecido que envolveu o Homem do Sudário, vídeos apresentam para o público as diversas pesquisas científicas realizadas. Para o organizador da exposição, Padre Alexandre Paciolli, os visitantes, além de ter a experiência de conhecer a história do Santo Sudário, podem aprofundar a fé. “Eles podem encontrar todos os estudos científicos, aprovados pelas grandes universidades do mundo, sobre o Santo Sudário de Turim. Podem encontrar também uma estátua em bronze feita por um dos escultores da Porta Santa, que está na Basílica de São Pedro, e outras peças que vão levando as pessoas a descobrir quem é o Homem do Sudário, quem é aquele que foi colocado sobre o Sudário que está guardado em Turim”, disse Padre Alexandre Paciolli.