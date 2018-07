FABRICIANO É DESTAQUE EM CONGRESSO INTERNACIONAL

Cumprindo agenda oficial em Paris, na França, o prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinícius e o Secretário de Governança de Educacional, Carlos Alberto Serra Negra, representaram o município no 7º Congresso Internacional de Educação e Aprendizagem. A cidade foi selecionada para apresentar o trabalho de educação inclusiva desenvolvido nas escolas da rede pública, que beneficia centenas de alunos com necessidades especiais, entre elas auditivas, visuais, intelectuais, físicas, motoras, TDH e autismo.

Segundo o prefeito Marcos Vinicius, o programa despertou a atenção de representantes de diversos países como Noruega, França e Japão, que mostraram interesse em conhecer a metodologia. “Recebemos muitas perguntas de como o município tem tratado essa questão na rede pública. A nossa apresentação foi muito importante e já recebemos um convite para participarmos da oitava edição do congresso que vai abordar o mesmo assunto e será realizado no próximo ano em Portugal. Isso contribui para investirmos ainda mais nesse público que precisa de uma atenção especial do poder público, que é também garantir a inclusão dos nossos alunos”, disse.

Ainda dentro da programação, o chefe do executivo participou de uma reunião promovida pelo Iclei – Governos Locais pela Sustentabilidade, considerada a principal associação mundial de governos locais e subnacionais dedicados ao desenvolvimento sustentável, com a Sra. Felicia Medina, representante Latino Americano da Cités Unies France, federação que reúne municípios que defendem a ideia de uma continuidade entre a política local e internacional. O objetivo foi firmar parcerias e trazer para o município projetos nas áreas da saúde, educação e desenvolvimento.

Para Marcos, o encontro é uma oportunidade de troca de experiências e ao mesmo tempo buscar investimentos para o município. “Além do congresso, tivemos a oportunidade de mostrar as ações exitosas que estamos fazendo em nossa cidade, como o corujão da saúde, Mexa-se, Programa Cidadão do Futuro, dentre outros, e também apresentar nossos atrativos naturais como Serra dos Cocais que podem atrair investidores”, pontuou.

Nesta quinta-feira (20), o prefeito Marcos Vinícius participa de uma reunião com representantes do Fundo Global para o Desenvolvimento das Cidades, uma aliança internacional de governos locais e regionais, e também com a Organização Educacional, Científica e Cultural das Nações Unidas (Unesco). O objetivo é buscar estratégias e soluções para financiar territórios urbanos e implementar um desenvolvimento econômico local sustentável.

DECRETO

Antes de viajar, o prefeito Marcos Vinícius, editou um decreto delegando funções de ordenação de despesas da pasta gabinete, ao secretário de Governança Política, Everton Campos. A decisão culminou em uma representação da oposição no Ministério Público revogando o decreto. A prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da Secretaria de Governança Jurídica esclarece que “O Prefeito, Marcos Vinicius, em representação oficial ao Município, devidamente comunicada à Câmara de Vereadores, se ausentou da cidade por 6 (seis) dias úteis. Frisa que a Lei Orgânica do Município, em seu art. 40; A Constituição Federal em seu art. 83 e a Constituição Mineira, em seu art. 89, determinam que a substituição do Prefeito pelo Vice somente ocorre em casos de ausências superiores a 15 dias, antes deste período, basta comunicar ao Poder Legislativo, ou seja, não é necessário substituto.

Marcos Vinícius, mesmo em agenda oficial representando o município, tem cumprido sua função como Chefe do Executivo, pois tem acesso online a todos os documentos e exerce suas funções habituais. Marcos delegou apenas as funções de ordenação de despesas da pasta gabinete para o Secretário de Governança Política, uma vez que todos os Secretários são ordenadores de despesas por força legal no Município.

O que se pretende é criar um fato político de uma situação, que é eminentemente técnica-administrativa. A Prefeitura de Coronel Fabriciano repudia qualquer ato político no sentido de confundir o cidadão. “Em relação à decisão judicial proferida, já foi apresentado o recurso devido visando o esclarecimento da situação e demonstrar que a ação é uma ação Política,” conclui.