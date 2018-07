FABRICIANO INICIA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, inicia no mês de julho a Campanha de Vacinação Antirrábica em animais. A vacinação será realizada na Zona Urbana nos dias 21 e 28 de julho e 04 e 11 de agosto. Já na Zona Rural (Cocais) a vacinação ocorrerá nos dias 18 e 19 de agosto. A expectativa é de que aproximadamente 8.970 cães e 1.370 gatos sejam vacinados em todo o município.

A vacina é indicada para todos os cães e gatos que possuem idade acima de três meses. Os animais que receberão a vacina pela primeira vez deverão tomar uma segunda dose depois de um mês, na Seção de Controle de Zoonoses e Endemias, que se localiza na Rua Afonso Damasceno, número 839, no bairro Nazaré, de segunda a sexta, de 8h às 17h.

O Coordenador de Zoonoses e Endemias, Adelson Arruda, explica sobre a importância da vacinação antirrábica. “É fundamental que toda população do nosso município que tenha cães e gatos em casa leve seu animal para ser vacinado, porque a raiva não tem cura, ela mata e a vacina é o único meio prevenir que ela se espalhe entre os animais e até mesmo entre os seres humanos” afirmou.

Ao todo, serão 41 postos de vacinação que funcionarão de 7h às 12h e de 13h às 17h. Na região do Cocais a vacinação será volante, ou seja, os agentes irão até as residências dos moradores. Para mais informações basta entrar e contato com a Seção de Controle de Zoonoses e Endemias pelo telefone 3846-7614.

RAIVA

A raiva é transmitida por meio da saliva de animais contaminados, normalmente através da mordida. A vacina antirrábica é a única forma de prevenção contra a doença.

Serviço:

Postos e datas de vacinação

21/07/2018

Amaro Lanari – Unidade Básica de Saúde / Cmei – Pastor Antônio Rosa

Mangueiras – Unidade Básica de Saúde

Aparecida do Norte – Escola Municipal Paulo Freire

Santa Terezinha I – Unidade Básica de Saúde

Santa Terezinha II – Igreja Católica

Caladinho de Baixo – Colégio Universitário Padre de Man

Universitário – Cmei Serra Azul

Morada do Vale – Casam

Caladinho do Meio – Cidade do Menor/Funcelf

Pomar – Escola Municipal Dom Lelis Lara

Caladinho de Cima – Unidade Básica de Saúde

Pedreira – Escola Municipal Raimunda Coura

28/07/2018

Nazaré – Setor de Endemias (Apoio/Posto)

Centro – Unidade Básica de Saúde

Professores/Santa Helena – Cras

Nossa Senhora do Carmo – Unidade Básica de Saúde

Bom Jesus – Almoxarifado Central

JK – Unidade Básica de Saúde

Giovanini – Cmei Crescer e Ser

Santo Eloi – Casib

Belvedere I/II – Setor de Obras

Melo Viana – Praça/Igreja Católica

04/08/2018

São Domingos I – Unidade Básica de Saúde

Recanto Verde – Unidade Básica de Saúde

São Domingos II – Creche Vera Messias Paulo Moreira

Melo Viana – Cras CEU

Santo Antônio – Cmei José Pinto dos Santos

São Cristóvão – Cmei

Caladão/Jardim Primavera – Unidade Básica de Saúde

Contente – Casib

Frederico Ozanã – Escola Municipal Argeu Brandão

Olaria – Igreja Católica São Francisco de Assis

11/08/2018

Silvio Pereira I – Escola Espaço Infância

São Geraldo – Igreja Católica

Surinã – Cmei José Pinto Santo Antônio

Floresta – Unidade Básica de Saúde

José da Silva Brito – Escola Municipal Curumim

Córrego Alto – Curral Municipal

Santa Cruz – Unidade Básica de Saúde / CAIS (próximo a quadra)

Silvio Pereira II – Escola Municipal José de Alencar

São Vicente – Igreja Católica