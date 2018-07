FABRICIANO LANÇA MOBILIZAÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, lança nesta segunda-feira (9), a mobilização “Sarampo Mata”, com objetivo de vacinar em caráter de urgência todas as crianças de 0 a 2 anos que estão com o cartão desatualizado e a população que ainda não tomou a vacina ou que compareceu apenas a uma das etapas das campanhas em anos anteriores, tomando apenas uma dose. O Ministério da Saúde determina que a imunização seja feita em duas etapas, aos 12 e aos 14 meses de vida. Uma vez imunizado com duas doses, a pessoa está protegida para a vida inteira.

Após 20 anos sob controle, a doença está de volta ao país e já fez três vítimas. A última, um bebê de 7 meses. Em Coronel Fabriciano, não há casos registrados há pelo menos três décadas. No entanto, a administração municipal está extremamente preocupada; segundo o prefeito Marcos Vinicius, que é médico, o sarampo é perigoso e pode matar. “É mais letal que a dengue”, afirma. Para barrar a doença, a prefeitura tomou três medidas em caráter de urgência: Disponibilizar a vacina em todas as unidades de saúde, convocar as mães para comparecerem às unidades de saúde com os filhos para que sejam vacinados, e exigir dos pais na volta às aulas, após as férias de julho, a apresentação do cartão de vacinas atualizado dos filhos matriculados nas creches e escolas. As férias escolares começam dia 13 e as aulas retornam dia 30.

O combate à doença é feito com a vacina tríplice viral, que protege também contra a caxumba e a rubéola. Os sintomas do sarampo são: febre, exantemas (erupções cutâneas vermelhas), manchas vermelhas, tosse e coriza. Quem já teve a doença está protegido e não precisa se vacinar. A transmissão é de pessoa para pessoa, por fala, tosse, espirro, ou respiração. Por isso, o sarampo é altamente contagioso e a única forma de prevenção é a vacina.

Qualquer pessoa, independente da idade, que apresentar febre e manchas vermelhas no corpo, além de sintomas como tosse e coriza, deve procurar atendimento médico.