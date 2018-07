FABRICIANO LIBERA PRIMEIRO ALVARÁ SANITÁRIO DO SIM

A Prefeitura de Coronel Fabriciano liberou nessa terça-feira (11), o primeiro alvará sanitário após a implantação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), que vai regulamentar o abate de animais e o comércio de produtos de origem animal no município. O primeiro estabelecimento beneficiado foi o Matadouro do Dico, que tem capacidade de abate de 300 bovinos e mil suínos por mês.

O prefeito Marcos Vinícius e o Secretário de Governança de Desenvolvimento, Turismo e Cultura, Homero Quinete entregaram o documento em mãos ao proprietário do matadouro, Geraldo Pontes dos Santos, conhecido como Dico e sua esposa, Vilma Ângela Andrade. “Foi um projeto que começamos no início do nosso mandato para resolver o problema dos pequenos produtores, que infelizmente devido à lei federal e estadual viviam na clandestinidade. Agora estamos dando a eles a oportunidade de distribuir seus produtos”, disse. Ainda segundo o prefeito, cerca de 50 pequenos empreendedores estão aguardando alvará sanitário.

O empresário Geraldo Pontes comemorou o sonho realizado. “A expectativa agora é trabalhar legalizado. Em 60 dias já estaremos com a inspeção funcionando. Há muitos anos estamos sofrendo para legalizar”, disse. O empresário planeja investimentos para aumentar a produção, informação ressaltada por dona Vilma. “É mais emprego, a cidade ganha, todos ganham”. O SIM municipal é um passo para que a empresa possa conquistar também outros mercados por meio de um consórcio que reúne outras cidades.

O Secretário, Homero Quinete, informou que a o serviço será expandido às feiras para que os pequenos produtores tomem conhecimento e procurem se regularizar. “Além do impulso na economia e na geração de emprego, nós temos outro lado que é o da segurança alimentar para a população de Fabriciano, que poderá adquirir alimentos inspecionados”, disse. Segundo o secretário, o SIM já está em pleno serviço, graças à capacitação dos servidores e à aquisição do aparelhamento necessário. Produtores que estão na clandestinidade estão sendo orientados a procurar a legalização para que não incorram em penalidades caso sejam autuados pela fiscalização.

O produtor que tiver interesse em regularizar, deve procurar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, que se localiza na galeria do antigo Fabriciano Mall, na rua Dr. Querubim, número 345.