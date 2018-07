FABRICIANO OFERTA CURSOS PARA ÁREA DO TURISMO

O Ministério do Turismo (MTur), em parceria com a Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da Secretaria de Governança do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, abriu inscrições para cursos gratuitos do Programa Brasil Braços Abertos na área do turismo. O objetivo é consolidar parcerias interministeriais, referente à qualificação profissional, e melhoria do cenário econômico e social do país.

As inscrições estão abertas desde o mês de maio e podem ser feitas pelo site brasilbracosabertos.turismo.gov.br. A MTur ofertará os cursos de atendimento ao turista e Gestor de turismo; o primeiro tem a carga horária de 80 horas com data de inscrição até 31 de outubro de 2018, o público-alvo são de pessoas com idade acima de 15 anos. Já no segundo, a carga horária é de 50 horas para pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, com inscrições previstas para se encerrarem no dia 19 de novembro.

“O turismo é a alavanca de desenvolvimento econômico para a geração de renda, sendo essencial a qualificação para a hospitalidade; receber bem e de forma profissional o turista torna a experiência da visita ao destino inesquecível,” conclui.

Os cursos serão feitos em uma plataforma tecnológica à distância e em um ambiente digital. O aluno pode acessar o curso por meio de qualquer aparelho com acesso à internet, tal como smartphone, tablete ou computador pessoal. Mais de 100 municípios já aderiram ao curso. Mais informações pelo telefone: 3846 7739.