FABRICIANO PROMOVE FESTIVAL DE FÉRIAS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, com o apoio do Programa Mexa-se, realizará entre os dias 22 e 27 de julho, das 8h às 12h, no Clube Olímpico do Amaro Lanari, o primeiro Festival de Férias para alunos da Rede Municipal. O objetivo é proporcionar às crianças momentos de lazer e estimular o convívio social, privilegiando o respeito mútuo.

Ao todo, cerca de 400 alunos divididos por faixa etária participarão do Festival. Será de responsabilidade da escola, solicitar a presença dos pais para inscrever o aluno. Serão ofertadas atividades aquáticas, de dança, natureza, futebol de campo e lutas marciais. Os participantes terão direito à camisa, viseira, mochila, lanche e transporte.

O secretário de Governança Educacional destaca que além de proporcionar momentos de interação, o Festival de Férias também tem o intuito de ocupar o tempo ocioso da criança. “Sabemos que muitos pais trabalham na época de férias escolares e não têm com quem deixar seus filhos; tendo em vista tal situação, o Festival é mais uma das ações da Administração para prevenir que nossas crianças fiquem expostas a qualquer eventualidade indesejada nas férias,” conclui.

TREINAMENTO

Neste sábado (14), os instrutores do Programa “Educa Mais”, responsáveis por acompanhar e supervisionar as crianças durantes as atividades recreativas, passarão por um treinamento para entender sobre a organização do Festival, a recepção dos alunos e receber as instruções necessárias para realizar as dinâmicas.

“Esse é um projeto piloto, por isso o Festival de Férias irá contemplar cerca de 400 alunos que foram escolhidos através de sorteio. Caso este Festival tenha uma adesão positiva, a Secretaria de Governança Educacional irá realizar em janeiro o segundo Festival de férias para mais de 3.000 crianças,” explica a Coordenadora do Festival de Férias, Andréa Sanches.