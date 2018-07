FABRICIANO REALIZA PROCESSO SELETIVO

A prefeitura de Coronel Fabriciano, lançou na última sexta-feira, 29, edital de processo seletivo para atender a todas as Secretarias. O objetivo é selecionar candidatos para vagas temporárias, cumprindo os termos da Lei Orgânica 01/1990, Lei Complementar n° 1.548 de 05 de abril de 1978.

O edital 02/2018, prevê 335 vagas em níveis fundamental completo e incompleto, alfabetizado, médio e superior, divididas em ampla concorrência e pessoas com deficiência, nas áreas de oficiais especializados pedreiro, bombeiro hidráulico, eletricista e mecânico, entre outras ocupações. Para a área de Saúde e Assistência Social, a prefeitura oferece vagas para vários cargos.

As inscrições podem ser feitas, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico do IBGP www.ibgpconcursos.com.br, até o dia 10 de julho. As provas acontecem no dia 22 de julho. O Processo Seletivo será em duas etapas: Prova Objetiva de Múltipla Escolha de caráter classificatório e eliminatório e prova de títulos (experiência), de caráter classificatório para todos os cargos de nível superior.