FABRICIANO RESTAURA CAPELA NOSSA SENHORA AUXILIADORA

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, anunciou o início das obras de restauração da Capela Nossa Senhora Auxiliadora, anexa ao Hospital Dr. José Maria Morais. O projeto prevê restauração de toda a fachada da capela, telhado, forro, instalações elétricas, pintura e a parte interna, como o altar e piso. A cor sugerida para a igreja é creme, de acordo com a pintura original. O recurso para a obra orçada em R$ 85.465,89 é do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural (FMPC) e o prazo de execução é de 150 dias.

HISTÓRIA

Tombada como Patrimônio Cultural do Município de Coronel Fabriciano, com base no decreto 1.033, de 31 de março de 1997, a Capela Nossa Senhora Auxiliadora foi inaugurada em 1942 como parte integrante do conjunto arquitetônico do antigo Hospital Siderúrgica. Durante muitos anos a capela foi uma das principais referências religiosas para o povoado do então Calado.

A capela foi mantida pelo hospital até por volta de 1970, quando deixou de receber celebrações. Já em 1974 o local tornou-se capela velório funcionando até início dos anos 90. Em 1997 ela foi tombada pelo patrimônio de Coronel Fabriciano e ano 2000, voltou a funcionar com missas todas as sextas-feiras, sendo que em 2011 ela fechou novamente após a crise financeira do hospital que levou ao encerramento das atividades.

O senhor Clodomiro de Jesus aos 82 anos conhecido como “seu Miro” recorda com muita saudade da capela. “Tenho ótimas lembranças desta capela, e ao mesmo tempo fico triste em saber que ela se encontra desativada e neste estado, mas estou muito feliz por saber que ela está sendo restaurada pela administração municipal e em breve será devolvida aos fiéis de nossa cidade.” disse.

A expectativa é que as celebrações sejam retomadas na capela, inclusive com a possibilidade da realização da festa de Nossa Senhora Auxiliadora que era tradição e ocorria no mês de maio.

Para o prefeito Marcos Vinicius, a restauração da capela significa a valorização e o resgate da cultura fabricianense. “Esta capela é muito importante e sempre fez parte da história da nossa cidade e também de todo o Vale do Aço. Estamos muito felizes em realizar esta obra e devolver ao povo este templo que tem um enorme significado religioso e cultural”, garantiu.