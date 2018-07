FESTA DO BONJESUENSE AUSENTE ANIMA FINAL DE SEMANA

O 33º Encontro do Bonjesuense Ausente, que começa nesta sexta-feira (20) e vai até domingo (22) na cidade de Bom Jesus do Galho, promete muita alegria para os visitantes. A festa está cheia de atrações, do Vale do Aço e de outros estados. Além de muita música, a programação conta com exposição de Carros Antigos com a participação dos clubes Antigos Vale do Aço, Clube do Fusca, dentre outros grupos ligados ao antigomobilismo da região; oficina e apresentação de breaking, com o B. Boy Luizin, também de Ipatinga, além de Batalha de MC´s com raps do Vale do Aço.

Na programação musical, a organização do evento traz para o encontro, shows com as bandas, Calcinha Preta, de Sergipe; Bonde do Forró, de São Paulo; Santha Nova, de Divinópolis; Gustavo Me Leva, da Bahia e com o capixaba, Procópio Cowboy, além de alvorada com banda de música. Para completar a festa, serão promovidos uma Rua de Lazer, com monitores do Centro de Referência da Assistência Social (Cras), e uma partida de futebol entre Ausentes e Presentes.

Ainda segundo os organizadores, a festa é uma oportunidade do povo de Bom Jesus do Galho reunir a família, os parentes e amigos de fora, além de conhecer outras pessoas que vêm de outras cidades.

Ainda segundo o grupo, o Bonjesuense vem dar mais visibilidade ao município por seu grande potencial turístico e ainda vem aquecer a economia local, levando-se em conta o aumento significativo pela procura por hospedagem e alimentação por pessoas que chegam de fora. Além dos serviços de hospedagem, os turistas acabam gastando com a compra de alguns produtos tradicionais da região, como queijos, doces, linguiças, café e outras mercadorias produzidas na zona rural.

ANTIGOMOBILISTAS

“Os interessados em participar da exposição de Carros Antigos devem acessar a fanpage do Clube do Fusca Vale do Aço, onde está disponível o link para o formulário de inscrição”, informa Alain Cristhian Ornelas Silva, presidente do Antigos do Vale e diretor da Associação Mineira de Antigomobilismo (Ama) – regional Vale do Aço. Para o evento, está sendo solicitada a doação de 5kg de alimento não perecível que será doado a entidades assistenciais de Bom Jesus do Galho.

Serviço:

33º Encontro do Bonjesuense Ausente

20/7 – SEXTA-FEIRA

19h – Missa na Matriz do Senhor Bom Jesus

22h – Abertura solene com show pirotécnico

22h30 – Bonde do Forró

0h30 – Tenda Eletrônica – Boate

1h30 – Show com a banda Me Leva

21/7 – SÁBADO

5h – Alvorada com fanfarra e Banda de Música

12h – Encontro de Motociclistas com Boi no Rolete

13h – Show com a banda Gertrudes

13h – Tarde do Cras – Rua de Lazer

14h – Futebol – Ausentes X Presentes

17h – Oficina de Breaking e apresentação do B.Boy Luizin

23h – Show com Calcinha Preta

0h30 – Tenda eletrônica – Boate

1h30 – Show com a banda Santa Nova

22/7 DOMINGO

9h – Exposição de automóveis antigos

14h – Motocross no Porto

21h – Show com Procópio Cowboy