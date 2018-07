FESTA JULINA DO HUMANIZAR EM TIMÓTEO É NESTA QUINTA

O Programa Humanizar da Prefeitura de Timóteo realiza a sua tradicional Festa Julina na quinta-feira (12), às 19h, no ginásio coberto Iorque José Martins, no centro Norte.

Com o tema “Encantos do Brasil”, o programa que desenvolve atividades para a terceira idade, vai apresentar danças como o Vanerão, Xote, Dança da Fita, Carimbó, Ciranda, Festival folclórico de Parintis, Quadrilha e barracas com comidas típicas. Segundo seus organizadores, o tema vai mostrar que as festas populares encantam as pessoas com todas as diversidades culturais que representam o país.

A entrada para o evento será uma cartela de bingo no valor de R$3,00 (três reais) ou duas cartelas por R$5,00 (cinco reais), o que dará oportunidade para concorrer à uma bicicleta (1º prêmio), R$ 250, 00 (2º prêmio) e R$ 150,00 (3º prêmio).

A Secretaria de Educação e Cultura monitora o Programa Humanizar que possui atualmente 14 núcleos que oferecem Dança, Ginástica, Alongamento, Hidroginástica, Natação, Artesanato, Grupo de Seresta e participação em Mostras Culturais. Os alunos também participam de eventos sociais como comemorações do Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do Idoso, Bailes, Passeios e Excursões.