FIEMG, BNDES E SEBRAE PROMOVEM SEMINÁRIO DE CRÉDITO EM IPATINGA

A Fiemg Regional Vale do Aço, em parceria com o BNDES e o Sebrae, promove oportunidade de investimentos para as micro e pequenas empresas do Vale do Aço.

O Seminário de Crédito que acontece no dia 24 de julho, das 8h às 12h, no auditório da Fiemg, apresentará as principais linhas de financiamento disponíveis no mercado, além de uma Rodada de Crédito para conhecer profissionais da área de interesse, aumentando as oportunidades de negócios, bem como a captação de produtos e serviços financeiros.

“Nosso objetivo é orientar na identificação das linhas de crédito mais adequadas à necessidade das empresas e acompanhar todo o processo de obtenção de recursos. As linhas de crédito oferecidas atendem demandas de investimentos em expansão, modernização, capital de giro, projetos de inovação entre outros”, pontua a analista de negócios da Fiemg, Poliane Gomes.

Vale destacar que o evento é gratuito e as vagas são limitadas. Inscrições através do link https://www.sebraemg.com.br/atendimento/inscricao/DetalhaEvento.aspx?cod_evento=360920

Mais informações através do telefone (31) 3822-1414 – Fiemg ou 0800 570-0800 – Sebrae