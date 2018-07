FIEMG ESTARÁ NA 30ª EXPO USIPA

A Federação das Indústrias de Minas Gerais – Fiemg Regional Vale do Aço, estará presente na 30ª Expo Usipa, entre os dias 18 e 21 de julho, um dos mais importantes eventos voltados ao segmento industrial, comercial e de prestação de serviços de Minas Gerais.

No estande da entidade, visitantes, clientes e parceiros conhecerão os principais produtos e serviços oferecidos pelo Sistema Fiemg, juntamente com os sindicatos patronais dos setores metalmecânico, alimentação, vestuário e construção civil possibilitando maior aproximação entre a instituição e a indústria regional.

“A Expo Usipa possibilita contato direto entre empresas e possíveis fornecedores oportunizando negócios que sustentem a competitividade e sustentabilidade das nossas indústrias; reafirmando o nosso compromisso com o associativismo e o desenvolvimento da indústria regional”, destaca Flaviano Gaggiato, presidente da Fiemg Regional Vale do Aço.

Este ano 119 empresas da área industrial estarão presente na exposição. O Encontro de Negócios aproximará duas grandes indústrias: a Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) e a mineradora Bemisa (RJ), com as demandantes: Usiminas, Cenibra, Gerdau, Vallourec, Vale, Aperam e ArcelorMittal.