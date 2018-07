FIEMG PROMOVE CURSO DE “GERENCIAMENTO DE ROTINA E PROCESSOS”

Com o objetivo de preparar profissionais a adotar práticas de gerenciamento na rotina do trabalho e capacitá-los para exercer cargos de liderança, direção, gerência ou supervisão de processos empresariais, independente do cargo que ocupa na empresa, a Fiemg Regional Vale do Aço, realizará nos dias 25 e 26 de julho, (quarta e quinta-feira), das 8h às 17h/8h às 12h, em sua sede, em Ipatinga/MG, o curso “Gerenciamento de Rotina e Processos”.

No conteúdo programático, o administrador de empresas e técnico em gestão de negócios, Vinicius Souza, abordará dentre outros temas: Introdução à gestão de rotinas com foco nos resultados; Método PDCA aplicado para manter e melhorar resultados; Conceito de serviço/produto crítico/fluxograma; Indicadores de gestão e metas, além de Como alcançar sucesso com o sistema de gestão da rotina, com foco nos resultados.

O valor do investimento é de R$ 170,00 para empresas associadas aos sindicatos da Fiemg e R$243,00 não associadas.

Inscrições pelo link https://cursos.ciemg.com.br/curso/gerenciamento-da-rotina-e-processosipatinga/?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=Ipatinga++Gerenciamento+da+Rotina+e+Processos+1%BAD

Informações pelo telefone 31 3822-1414 ou email lsjunior@fiemg.com.br