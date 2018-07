FORÇA-TAREFA TRAZ MELHORIAS NA SAÚDE DE IPATINGA

Com a chegada de novos equipamentos hospitalares nesta quinta-feira (12), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e no Hospital Municipal Eliane Martins, os serviços de urgência e emergência, contam com um atendimento com mais agilidade. O prefeito Nardyello Rocha, acompanhado da secretária de saúde, Érica Dias, e de parte da nova equipe gerencial da área, realizaram na UPA, a troca das antigas cadeiras hospitalares pelas novas. Os recursos darão, principalmente aos pacientes, mais comodidade durante o atendimento.

“Um serviço de saúde humanizado, com melhores recursos, com espaço físico bem cuidado e tratamento oferecido com carinho tanto para o paciente quanto para o servidor são alguns dos compromissos que temos trabalhado para a cidade de Ipatinga. Ninguém procura a UPA se tiver plano de saúde. As pessoas vêm aqui porque realmente precisam. E o nosso trabalho será feito para atender a todos com dignidade e de forma humanizada”, detalhou o chefe do executivo.

BALANÇO DAS AÇÕES

Desde quando assumiu a Prefeitura de Ipatinga, em maio de 2018, outro desafio encontrado pelo chefe do Executivo foi o de acabar com a epidemia de Chikungunya na cidade.

“A taxa de incidência da doença, no mês de abril, era de 755 casos por 100 mil habitantes. Ainda como prefeito interino, intensificamos os trabalhos de limpeza nos bairros, de vistoria nas casas e a aplicação do fumacê. Nessa força-tarefa, retiramos mais de 9 mil toneladas de lixo em toda cidade, o que corresponde a 1.530 caminhões com entulhos. Essas ações, feitas em conjunto pelas Secretarias de Saúde e de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, vêm reduzindo para 305 e, atualmente, para 169, o número de casos de Chikungunya por 100 mil habitantes no município”, conclui.

No último dia 6 de julho, 61 novos Agentes de Combate a Endemias (ACE’s) assumiram seus cargos, garantindo um importante reforço nas ações preventivas e de enfrentamento ao Aedes Aegypti, causador da Dengue, Zika e Chikungunya. O trabalho de combate ao vetor vem resultando também na queda significativa do número de atendimentos nas portas de entrada da UPA e do Programa Corujão da Saúde. Segundo dados da Secretaria de Saúde de Ipatinga, durante o período da epidemia, os profissionais do Corujão atendiam cerca de 110 pacientes/dia. Atualmente, o atendimento caiu pela metade, sendo contabilizados 60 pacientes/dia.

“Isso nos dá ânimo para continuar os trabalhos que não param por aí. Atualmente, estamos fiscalizando nos bairros todas as áreas que já foram limpas pelo poder público. Nós estamos convocando a população para nos ajudar a manter Ipatinga bem cuidada. A cidade não é do prefeito, ela é nossa, de todos os que moram aqui. E tudo o que nós queremos é sentir amor e orgulho de viver aqui”, finaliza Nardyello.

MELHORIAS NA ATENÇÃO BÁSICA

As melhorias chegaram também para a população que busca atendimento nas Unidades Básicas de Saúde. A última etapa do processo seletivo para contratação de médicos foi concluída também nesta quinta-feira (12), pela Secretaria de Saúde de Ipatinga. Além disso, já foram convocados 75 Técnicos de Enfermagem e 17 enfermeiros, que deixarão completas as 51 equipes Estratégia Saúde da Família para atender a população.