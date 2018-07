FSFX IMPLANTA PROGRAMA TRAINEE

Pensando em atrair ainda mais profissionais de talento para a instituição, a Fundação São Francisco Xavier (FSFX) implantou o Programa Trainee FSFX. O novo projeto tem o objetivo de propiciar aos profissionais recém-egressos do ensino superior oportunidades de vivenciar as práticas relacionadas à sua formação, preparando-os de acordo com políticas e diretrizes da instituição, além de potencializar a permanência de profissionais diferenciados na Fundação.

Podem participar do Programa Trainee FSFX, candidatos com graduação concluída entre julho de 2016 e julho de 2018 e que tenham formação em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia de Produção, Enfermagem, Estatística, Pedagogia, Tecnologia da Informação, e cursos afins das áreas envolvidas que sejam credenciados pelo Ministério da Educação (MEC).

As inscrições para o programa deverão ser realizadas pelo site www.fsfx.com.br até o dia 31 de julho. O candidato deve ter disponibilidade para residir em Ipatinga e/ou Belo Horizonte. Em Ipatinga as unidades de atuação dos aprovados poderão ser no Colégio São Francisco Xavier, Recursos Humanos, Gerência de Comercialização de Produtos e Serviços FSFX, Gerência de Internação de Hospitais, Controladoria, Centro Cirúrgico, VITA (Saúde Ocupacional, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente), Centro de Odontologia Integrada, Medicina Diagnóstica e Gestão de Projetos, Estratégia e Inovação. E em Belo Horizonte no Relacionamento com a Rede E Promoção da Saúde (Atenção Primária).

Por meio de ações de desenvolvimento serão oferecidas condições necessárias para o aprimoramento de competências dos profissionais inseridos no Programa de Trainee, contribuindo para seu crescimento e para os negócios da FSFX. “A implantação do programa vai fazer com que muitos recém-formados tenham acesso a uma instituição reconhecida com a Fundação São Francisco Xavier. Os selecionados poderão aprender com os processos que possuem certificação de excelência na instituição e também irão contribuir com os seus conhecimentos para que a FSFX melhore cada dia mais”, ressaltou Cláudia Denize Silva Batista, gerente de Recursos Humanos da Fundação São Francisco Xavier.

O processo será dividido em etapas, a primeira será teste online, seguido de apresentação por vídeo, painel de negócios, análise de perfil comportamental e entrevista final. Os benefícios oferecidos pela Fundação são vale transporte, alimentação, previdência privada, plano de saúde e odontológico, além de parcerias com empresas da região. O contrato firmado entre a FSFX e o Trainee será por prazo determinado de 12 meses, sendo possível a renovação pelo período de mais 01 ano.