FSFX PARTICIPA DO MCDIA FELIZ 2018

O McDia Feliz deste ano terá uma participação mais que especial: a da Fundação São Francisco Xavier (FSFX). Pelo primeiro ano a Instituição contará com um projeto apoiado por esta que é uma das maiores campanhas do país em prol de adolescentes e crianças com câncer.

O projeto beneficiado pelo McDia Feliz será o financiamento de parte dos custos de mão de obra assistencial da Oncologia Pediátrica em Ipatinga, para a manutenção, melhoria da qualidade e continuidade dos serviços prestados aos beneficiários do Sistema Único de Saúde (SUS). Pretende-se com este financiamento, gerar um índice de satisfação dos pacientes e familiares, garantir um atendimento especializado com médico oncologista pediátrico e tratamento regional individualizado.

Ao todo, 73 projetos de 60 instituições serão beneficiados com a arrecadação da campanha em todo o país. A Fundação São Francisco Xavier será beneficiada com a venda de tíquetes antecipados, produtos promocionais com a marca McDia Feliz e sanduíches Big Mac (exceto alguns impostos) nos restaurantes da cidade.

A FSFX já está trabalhando para fazer da arrecadação do McDia Feliz 2018, mais um recorde. Para dar a largada a essa grande corrente de solidariedade, a instituição recebeu representantes do Instituto Ronald McDonald, responsáveis pela organização do McDia Feliz.

Para a analista sênior de mobilização social do Instituto Ronald McDonald, Suellen Gomes, o McDia Feliz é uma oportunidade de falar de uma causa tão importante como a oncologia pediátrica e de como é importante trabalhar com uma instituição que além de prezar pelo bom atendimento, também se atenta ao bem-estar do paciente e seus familiares. “É um prazer ter a Fundação São Francisco Xavier em nossa rede de atuação, uma instituição que começou a atuação na oncologia pediátrica há tão pouco tempo, mas que já é uma referência no atendimento de outras áreas da saúde. O nosso objetivo com o McDia Feliz é alcançar o maior número de unidades oncológicas no Brasil, melhorando o atendimento de norte a sul do país”, afirmou Suellen Gomes.

A Gerente da Unidade de Oncologia da FSFX, Ledvânia Chaves Ribeiros, ressalta como a parceria entre o Instituto Ronald McDonald e a Fundação São Francisco Xavier pela luta contra o câncer infantojuvenil terá como principal resultado, a melhoria e maior qualidade no atendimento aos pacientes. “Um dos nossos focos assistenciais é a qualidade no tratamento prestado aos nossos pacientes, que em muitos casos é longo e com intercorrências durante o processo. O objetivo principal dessa parceria é que com a arrecadação das vendas de tíquetes antecipados do Big Mac e com a venda do sanduíche no dia direcionada à instituição, possamos concluir o projeto de financiar parte dos custos de mão de obra assistencial da oncologia pediátrica e com isso, oferecer um atendimento, ainda mais eficiente e de qualidade”, informou Ledvânia.

TÍQUETES ANTECIPADOS

Os tíquetes antecipados do McDia Feliz que serão vendidos antecipados pela FSFX já estão disponíveis. Comercializados a R$ 16,50 cada um, o tíquete poderá ser trocado pelo sanduíche Big Mac na data do McDia Feliz, sábado, dia 25 de agosto.

Os moradores do Vale do Aço, interessados na compra de tíquetes antecipados, podem adquirir em Ipatinga, no Caixa da Unidade I do Hospital Márcio Cunha no Bairro das Águas e também na Unidade de Oncologia do HMC no bairro Ideal.