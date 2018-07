FUNDAÇÃO APERAM PARTICIPA DE ENCONTRO ESTADUAL EM DEFESA DO SUAS

A Fundação Aperam Acesita participou na última quinta (28) e sexta-feira (29), do Encontro Estadual dos Fóruns Regionais e das Uniões Regionais dos Conselhos Municipais de Assistência Social (URCMAS), em Belo Horizonte. Realizado pelo Conselho Estadual de Assistência Social (Ceas), o lema este ano foi O Suas é seu, o Suas é nosso, o Suas é de quem tem direito.

O objetivo do evento foi promover um amplo debate sobre o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (Suas) por meio dos fóruns, além de realizar o lançamento estadual da Campanha de Combate ao Preconceito contra a Usuária e o Usuário de Assistência Social. A campanha visa desnaturalizar os preconceitos, discriminações e olhares limitados sobre a população atendida no Suas, que os enxerga como pessoas incapazes, acomodadas ou preguiçosas, por estarem em situação de vulnerabilidade.

Durante o Encontro, a coordenadora de projetos da Fundação Aperam Acesita, Neide Morais, foi indicada para representar a Fundação na composição da Comissão Organizadora do Fórum Estadual de Entidades. Para ela, a participação nestes espaços é uma boa oportunidade para gerar o fortalecimento de políticas públicas. “A convergência de esforços para a formação de fóruns em âmbitos municipal, regional e estadual, é de extrema importância para dar força a essa política de atendimento e evitar que retrocessos ocorram”, afirmou.

Ainda segundo a coordenadora de projetos, “o Encontro é o momento de expor demandas e pensar em novas formas para ampliar essa discussão sobre o preconceito que ainda existe em relação às usuárias e aos usuários do Suas”.

O evento contou com 162 pessoas, entre representantes dos municípios que compõem as regionais da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social (Sedese), de Fóruns de Trabalhadores e de Usuários do Suas, de entidades, convidados e representantes de URCMAS, que reúne Conselhos Municipais de Assistência Social para a discussão de políticas públicas para o fortalecimento do setor.