GIGANET INAUGURA SUA 11ª LOJA NO VALE DO AÇO

A Giganet, provedora de internet eleita como a mais rápida de Minas Gerais, fará no próximo sábado (7), a inauguração da sua 11ª loja na região. Localizada no bairro Canaã, em Ipatinga, a nova loja será mais um ponto de apoio e atendimento da empresa, que hoje soma, aproximadamente, 13 mil clientes no Vale do Aço.

Desde 2015, a Giganet vem se consolidando como a solução para empresas e residências que buscam por este serviço com rapidez e qualidade. “Por termos uma rede com 100% fibra óptica, garantimos estabilidade, fidelidade na conexão e oferecemos redundância entre as nossas centrais para que a conectividade nunca seja interrompida”, disse Carlos Paiva, diretor da Giganet.

Sobre o local escolhido para a instalação da nova loja, Carlos ressalta a crescente demanda pelos serviços da Giganet. “A região do Canaã, Betânia e suas adjacências é a mais populosa de Ipatinga e temos, diariamente, recebido pedidos dos moradores destes bairros, sedentos por este serviço diferenciado”, afirmou. “Nossa intenção é expandir nosso negócio para todos os bairros do Vale do Aço, de acordo com a demanda que notamos aqui e em outras cidades que têm nos procurado”, acrescentou o diretor.

A nova loja da Giganet ficará instalada na Av. Selim José de Sales, número 1641, no bairro Canaã, em Ipatinga. “Convidamos a todos para esta manhã festiva, a partir das 09h, para nos prestigiarem e conhecerem as soluções que só a Giganet pode oferecer para a região”, finalizou Carlos Paiva.