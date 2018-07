GIGANET SERÁ FORNECEDORA EXCLUSIVA DE INTERNET DA EXPO USIPA

Os expositores da maior feira de negócios do Leste de Minas, Expo Usipa, contarão mais uma vez com os serviços exclusivos da Giganet, provedora de internet 100% fibra óptica pioneira da região. Em sua 30ª edição, a Expo contará com a participação de 180 empresas, de diferentes áreas de atuação, que movimentarão seus negócios entre os dias 18 e 21 de julho.

“Para oferecer um serviço diferenciado aos expositores, a Giganet participará, mais uma vez, como fornecedora exclusiva do evento, garantindo uma conexão sem interrupção e de alta velocidade”, explicou Carlos Paiva, diretor da Giganet.

Por possuir o serviço de Data Center, a Giganet conta com um moderno sistema, de última geração, para manter toda estrutura on-line 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que garante a conexão do mundo empresarial na velocidade que os negócios exigem. “Um diferencial para os expositores e demais empresas da região, com adaptações às necessidades de cada negócio”, disse Carlos.

Os expositores que ainda não contrataram o serviço poderão solicitar a instalação com Willian, pelo telefone 97124-6457.