HACKATUR BUSCA SOLUÇÕES DIGITAIS PARA CADEIA DO TURISMO EM MG

Sebrae Minas e Belotur lançam desafio para startups, programadores e empreendedores desenvolverem soluções inovadoras em web, mobile e hardware para a cadeia do turismo. O Hackatur começa no dia 13 de agosto na sede do Sebrae Minas, em Belo Horizonte (Avenida Barão Homem de Melo, 329, Nova Suíça). Informações: 0800 570 0800. Inscrições: https://www.sympla.com.br/hackatur__287198.

Os participantes do Hackatur terão a oportunidade de concorrer a prêmios, conhecer outros profissionais da área, fazer networking e participar de projetos colaborativos em um ambiente específico de programação. Serão dois desafios realizados simultaneamente: os participantes deverão criar soluções para problemas apresentados pelo BH Airport ou pela Associação de Marketing Promocional (Ampro), que representa agências de Live Marketing.

O lançamento do desafio será no dia 13 de agosto. No dia 22 serão realizadas as sessões de pitch – apresentações rápidas, com até três minutos, para que os participantes possam vender suas ideias para uma banca avaliadora. A banca selecionará oito finalistas que participarão da fase de aceleração. Nessa etapa, que terá duração de até 80 horas, os participantes serão acompanhados no desenvolvimento de suas soluções. Eles participarão de workshops e mentorias com especialistas para refinar suas propostas.

Na etapa final – marcada para o dia 30 de outubro – os oito projetos finalistas serão apresentados para uma banca de avaliadores e potenciais investidores. As apresentações serão também em sessões de pitch, com duração de até cinco minutos. Serão escolhidos dois projetos vencedores que receberão como prêmios um cheque no valor de R$ 5 mil reais e um voucher para participação em eventos de inovação no Brasil. Todos os oito finalistas receberão certificados de participação.

O objetivo do Hackatur é trazer melhorias para Belo Horizonte como destino turístico e ampliar a competitividade da cadeia produtiva do turismo na cidade, gerando novos modelos de negócios e soluções inovadoras.

Serviço:

Hackatur: desafio de inovação e turismo

Data: 13 de agosto a 30 de outubro

Horário: 8h às 18h

Local: Sebrae

Endereço: Avenida Barão Homem de Melo, 329 – Nova Granada – Belo Horizonte/MG

Inscrições gratuitas: https://www.sympla.com.br/hackatur__287198

Informações para startups e empreendedores: 0800 570 0800 / (31) 3379-9179 / (31) 3379-9137