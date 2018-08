HAPPY HOUR COM A VOZ DE GRENDELLY NOVAIS NO SHOPPING VALE DO AÇO

O Happy Hour do Shopping Vale do Aço apresenta nesta quarta-feira (1º), a partir das 19h, a cantora Grendelly Novaes. Considerada uma das vozes de timbre suave e marcante do Vale do Aço, ela promete “um repertório de uma mistura agradável” com vários nomes da mpb, samba e pop rock sendo homenageados, dentre eles Milton Nascimento, Rita Lee e Martinália.

Por influência de uma família composta por músicos, a cantora começou a tocar violão aos 12 anos por conta própria. Mais tarde, a convite de amigos e com apoio de músicos da região, como Glauder Campos e Daniel Zarur, Grendelly iniciou trabalhos por casas de shows e bares do Vale do Aço, deixando a sua marca com o seu estilo único cheio de talento e swing brasileiro.

“Me apresento com muita satisfação no shopping e sempre há uma expectativa positiva, uma vez que o público é diverso e combina com a mistura musical do meu repertório”, afirma a cantora ao lembrar de suas últimas apresentações no Mall.

Serviço:

Happy Hour – Grendelly Novais

Data: 01/08

Horário: 19h00

Local: Praça de alimentação

Show gratuito