INSTITUTO CENIBRA INVESTE EM CAPACITAÇÃO MUSICAL PARA JOVENS

O Instituto Cenibra firmou parceria com o Conselho Comunitário de Segurança Pública (Consep) de Ipaba, para a realização do Projeto Música que Transforma Vidas, que beneficiará durante seis meses, aproximadamente 60 crianças e adolescentes com idade entre 7 a 17 anos, com aulas de iniciação musical, canto, violão e bateria.

Os jovens terão acesso a práticas musicais, com vistas à promoção de inclusão social, à preservação de valores morais, valorização das raízes e heranças culturais, conscientização de princípios socioeducativos, aquisição de valores de direitos e deveres, a solidariedade e o aprimoramento do desenvolvimento psicomotor. A música contribui com o desenvolvimento de habilidades que as pessoas necessitam para se tornarem bem sucedidas na vida. Autodisciplina, paciência, sensibilidade, coordenação, e a capacidade de memorização e de concentração são valorizadas com o estudo.

CAPACITAÇÃO TÉCNICA GRATUITA PARA JOVENS

Por meio de uma parceria do Instituto Cenibra com o Sebrae e Prefeitura Municipal de Belo Oriente, será implantado um Núcleo de Empreendedorismo Juvenil (NEJ), no município. A proposta é formar jovens desenvolvendo capacidades empreendedoras e conhecimentos de administração. Será oferecido Curso Técnico em Administração para jovens de Belo Oriente (sede e Distritos), com um ano de duração e totalmente gratuito. Tanto o processo seletivo, quanto a condução do curso serão de responsabilidade do Unileste/MG, via Colégio Padre de Man.

NEJ

O Núcleo de Empreendedorismo Juvenil foi fundado em 2010 e já formou mais de 1200 alunos. O curso, reconhecido pelo MEC, tem por finalidade o desenvolvimento de competências necessárias para o enfrentamento e superação dos desafios da juventude em suas diversas dimensões (profissional, pessoal, social e familiar), além de promover a formação do sujeito empreendedor, ético e consciente da sua responsabilidade social. Todo o conteúdo do curso segue a metodologia de ensino da Escola do Sebrae de Formação Gerencial (EFG), referência internacional em educação empreendedora para jovens.