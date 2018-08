INSTITUTO INOX ABRE VAGAS PARA CURSO DE SOLDAGEM TIG

Instituto do Inox está oferecendo vagas para nova turma do curso de Soldagem TIG e acabamento em aços inoxidáveis. Com uma proposta de imersão, o curso intensivo será realizado 08h às 12h, e de 13h30 às 17h30, entre os dias 20 a 24 de agosto, com uma carga horária de 40 horas. Ao todo, serão dezesseis vagas ofertadas.

As inscrições são ilimitadas e podem ser realizadas até o dia 14 de agosto, sempre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e de 13h30 às 17h, na sede do Instituto do Inox. A inscrição será de R$10, e o curso R$300 para os selecionados que pode ser pago no cartão de crédito em até três vezes.

EXEMPLO DE SUCESSO

Clodoaldo Alves dos Santos é um exemplo do Instituto Inox que ultrapassou as fronteiras de Minas Gerais. Aos 44 anos, saiu da cidade de Campo Formoso, interior da Bahia, há aproximadamente 500 km da capital baiana, para realizar o curso de soldagem TIG no instituto, em Timóteo.

Morando em uma cidade que possui apenas 70 mil habitantes, e com a falta de mão de obra qualificada na área do inox, Clodoaldo viu no curso uma oportunidade de se especializar e mudar totalmente sua área de formação. Graduado em Pedagogia e MBA em Gestão de Pessoas, Clodoaldo agrega em seu currículo a experiência de 20 anos de serralheiro. “Alguns me perguntam por que uma pessoa com essa formação trabalha como soldador, e eu respondo que na vida, em alguns momentos, nós escolhemos e, em outros, somos escolhidos. O fato é que, o efetivo exercício na área de solda antecedeu a formação universitária, e resolvi permanecer na profissão pois eu me identificava mais com essa área”, destaca o microempresário.

EMPREENDEDOR

Após 11 anos trabalhando como soldador em uma empresa, Clodoaldo resolveu pedir o seu desligamento do emprego. Conforme revela, o trabalho não motivava mais seu crescimento pessoal, profissional e financeiro, no entanto, ele gostaria de realizar um sonho, o de empreender. “Eu tinha um sonho de desenvolver peças e serviços correlatos à área da solda por meio de minha própria empresa e com uma matéria prima diferente. A antiga empregadora tem como atividade precípua a extração de minério de cromo que é um dos elementos chave na composição do aço inox, daí comecei a pesquisar e, quanto mais eu pesquisava, mais meu fascínio aumentava”.

Após seis meses de pesquisa, o microempreendedor já havia adquirido conhecimento sobre o aço inox, suas particularidades, possibilidades de atuação no mercado, inclusive na região em que mora. “Foi nesse mesmo levantamento que consegui informações sobre o Instituto do Inox que era excelente para atender minhas expectativas e necessidades para o momento, porém havia o obstáculo da distância, mais de 1.410 km. Cheguei a pensar que estava distante da minha realidade”, relembra Clodoaldo.

Apesar da distância, Clodoaldo foi atrás da concretização do seu sonho. “No dia 5 de maio de 2016, liguei para o Instituto e fiz minha inscrição no curso. Foi o início da materialização do meu projeto”. Após a formação no curso, ele retornou à sua cidade pronto para começar seu empreendimento. “A longa viagem me oportunizou conhecimentos incríveis, não somente os específicos, mas minha visão de empreendedor ampliou, foram dias de intenso crescimento. Ao retornar, iniciei meu empreendimento no quintal de minha casa, reestruturei o espaço e comecei a trabalhar fundamentado em tudo que tinha aprendido”, recorda Clodoaldo.

“Até hoje, as pessoas questionam: porque ir tão longe pra fazer um curso? Creio que não há distância grande para ser percorrida quando você sabe o que quer e o que irá encontrar. A verdade é que, após muito pesquisar, encontrei na ementa do curso ofertado no Vale do Aço as especificidades que eu precisava. Ressalto o profissionalismo das pessoas envolvidas no curso, bem como o espaço físico, máquinas, equipamentos, insumos e consumíveis, etc”.

Após dois anos da conclusão do curso, Clodoaldo hoje está em fase de conclusão da sede da sua empresa. “Não me arrependo em nenhum momento da decisão que tomei. Se necessário fosse, faria tudo de novo. Sigo trabalhando muito por entender que nada, absolutamente nada, pode dar errado se você se empenhar para realizar o seu sonho, como trabalho e dedicação”.

Serviço:

Instituto Inox – localização Rrua 38, nº 18ª, Bairro Vila dos Técnicos – Timóteo.

As matrículas poderão ser feitas ainda pelo site no Instituto – www.institutodoinox.com.br.

Somente o próprio candidato poderá se inscrever.