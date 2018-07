IPATINGA ABRE VAGAS PARA PRÁTICA DE ESPORTE POR CADEIRANTES

A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Semcel), abriu vagas para a prática de basquete em cadeira de rodas, criando uma perspectiva interessante para exercício de cadeirantes. A abertura das vagas foi possível após a renovação de convênio com a Liga Ipatinguense de Esportes Especializados (Liespe). Atletas e não atletas, a partir de 14 anos de idade, poderão participar gratuitamente das atividades.

No município já existe um time formado por um grupo de amigos que treina sempre às terças-feiras, de 19h30 às 21h30, e nos sábados, de 10h às 14h, no Centro Cultural e Esportivo 7 de Outubro. De acordo com o secretário de Esportes, Carlos de Oliveira, a ideia é abrir mais espaço para a participação popular, dentro de uma modalidade que auxilia bastante pessoas que têm limitações de movimentos e, muitas vezes, sentem-se desmotivadas a praticar atividades físicas.

“Dentro das ações culturais, esportivas e de lazer de Ipatinga estamos com o projeto inédito de abrir vagas para portadores de deficiência. A Secretaria, por meio da Liespe, vai fornecer o material esportivo e fazer a manutenção das cadeiras adaptadas”, explica.

Para participar, os interessados devem ir ao Ginásio 7 de Outubro nos dias de treinos. As vagas são limitadas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3829-8049.

BASQUETE SOBRE RODAS

O basquetebol em cadeira de rodas é um dos esportes mais difundidos para pessoas com deficiência física. Ele é de grande importância para inclusão social e tem papel importante na melhora de capacidades motoras e de qualidade de vida.

A modalidade foi o primeiro esporte adaptado do Brasil. Começou na década de 50 com Sérgio Del Grande que, após um período de reabilitação nos Estados Unidos, retornou trazendo sua experiência.

A prática de atividade física ou esportiva por portadores de algum tipo de deficiência proporciona a oportunidade de testar limites e potencialidades, prevenir enfermidades secundárias e promover a integração social.