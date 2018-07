IPATINGA E REGIÃO RECEBEM NOVOS ÔNIBUS ESCOLARES

O acesso à Educação em Ipatinga e em outros seis municípios do Vale do Aço ganharão um importante reforço nesta terça-feira (3). Sob a indicação da deputada estadual Rosângela Reis (Podemos), oito ônibus escolares serão destinados para a região. Os ofícios informando da entrega foram recebidos por Rosângela Reis na manhã dessa segunda-feira (02), assinados pelo secretário de Estado de Governo em exercício, Francisco Eduardo Moreira. São dois ônibus para Ipatinga e um para Açucena, Alvarenga, Braúnas, Inhapim, Santana do Paraíso e Timóteo, respectivamente.

Os veículos poderão substituir outros já em estado avançado de deterioração e reforçar a frota dos municípios, garantindo melhor acesso das crianças e adolescentes, principalmente da zona rural, às escolas, além de garantir maior conforto.

Segundo a deputada, muitos alunos enfrentam dificuldades de transporte e locomoção para chegarem às escolas, dessa forma, e assim não conseguem absorver o que é passado em sala de aula de forma adequada.

“Com os ônibus, as crianças e adolescentes chegam mais descansadas e mais rapidamente às aulas. Sou educadora e conheço a realidade nos municípios do interior. Por isso que a Educação é uma das nossas principais bandeiras do nosso mandato”, afirmou Rosângela Reis.