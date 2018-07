IPATINGA RECEBE A 1ª EXPO VINHOS DO VALE

O Hotel Dan Diego Suítes, no Bairro Horto, em Ipatinga, sediará na próxima quinta-feira (2), a 1ª Expo Vinhos do Vale, às 20h, com a degustação dos rótulos da Casa Valduga e Domno Importadora. O evento contará com a presença do enólogo João Valduga, diretor da vinícola Casa Valduga.

Segundo a coordenadora do evento, Fernanda Ferraz, diretora da Delicatessen e Chocolataria Gramado, além dos rótulos da premiada Vinícola Casa Valduga, poderão ser apreciados os produtos de todo o grupo Famiglia Valduga, vinhos Importados Domno, linha de Delicatessen Casa Madeira e Cervejaria Leopoldina. “Contamos também com outros parceiros, que possibilitarão a degustação de massas artesanais, queijos, linha de pães especiais da Padaria do Horto e o lançamento da nova linha de Café Seleção do Mário, do Espírito Santo, o qual já estamos comercializando em nossa loja no Bairro Horto” – finaliza Fernanda.

Serviço

Os ingressos para a 1ª Expo Vinhos do Vale estão sendo comercializados a R$100,00. Reservas podem ser feitas através do telefone (31) 97304-7205.