IPATINGA RECEBE DESAFIO DE DUATHLON E CICLISMO NESTE DOMINGO

A Pace3 Eventos Esportivos, em parceria com o Centro Universitário do Leste de Minas Gerais (Unileste), realiza neste domingo (8), no Parque Ipanema, a 3ª edição do Desafio Duathlon Vale do Aço, que neste ano traz como novidade na programação o Desafio Ciclismo 60+1.

O evento, que tem o apoio da Prefeitura Municipal de Ipatinga, visa promover a modalidade de duathlon e ciclismo na Região e propiciar espaços e atividades de lazer para a comunidade do Vale do Aço. Cerca de 200 atletas participarão das competições, e a organização prevê mais de mil visitantes ao Parque Ipanema para prestigiar o evento e participar de outras atividades, como por exemplo, a aula gratuita de Move Dance para a comunidade.

A área de transição, local onde ficarão as bicicletas dos participantes, será aberta aos atletas a partir das 6h30 para preparação do equipamento de ciclismo, ocorrendo o fechamento às 7h45. A largada individual da categoria iniciante será às 8h. O revezamento está previsto para as 8h20.

Serão premiados os três primeiros colocados no masculino e no feminino, em cada uma das categorias. No revezamento, a premiação se estende também à categoria mista. Todos os atletas receberão medalha de participação ao final das provas.

MODALIDADES

Desafio Duathlon: oferece três modalidades, tanto para homens quanto para mulheres. A principal competição contém circuito de 5 km de corrida, mais 20 km de ciclismo e outros 2,5 km de corrida. Já a modalidade iniciante apresenta 2,5 km de corrida; 10 km de ciclismo e mais 2,5 de corrida. E na categoria de revezamento: o primeiro atleta completa 5 km de corrida; o segundo realiza 20 km de ciclismo e o primeiro competidor completa os 2,5 km finais da prova.

Desafio de Ciclismo (60+1): com modalidade única, a novidade do Power Pace traz 30 minutos de giro livre com voltas de 2.300m e mais 30 minutos com a eliminação de competidores que forem superados pelos líderes da primeira volta.

INSCRIÇÕES

As inscrições para competir nas modalidades de Duathlon e Ciclismo podem ser feitas até amanhã (5), no site www.pace3.com.br. Além da inscrição, os atletas deverão doar 1 litro de leite. Todas as doações serão entregues para creches na cidade de Ipatinga.

PROGRAMAÇÃO:

Sábado (07/07) | Local: Nuaçaí (Carlos Chagas, 235 – Cidade Nobre – Ipatinga)

15h às 18h30 | Entrega dos Kits

19h às 20h | Congresso Técnico

Domingo (08/07) | Local: Parque Ipanema (Próximo aos galpões)

6h15 | Abertura da área de transição.

7h45 | Fechamento da área de transição.

8h | Largada Duatlhon – Modalidades: Iniciante, Principal e revezamento.

9h | Aulão Move Dance – Júnia Assunção [gratuito].

10h | Largada Ciclismo.

11h15min | Cerimônia de Premiação.