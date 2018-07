IPATINGA RECEBE MAIS UMA VEZ A FEIRA DO DOCE MINEIRO

Juntamente com o secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Carlos Oliveira, o prefeito Nardyello Rocha recebeu em seu gabinete, na tarde desta quinta-feira (5), Michel Ferrabiano, representante da Casa Cult. Foi o primeiro contato para discussão de detalhes relacionados à próxima Feira do Doce Mineiro, evento realizado com muito sucesso em 2017, pela primeira vez, em Ipatinga.

No ano passado, centenas de pessoas prestigiaram a Feira do Doce Mineiro, que aconteceu na praça Daniel Campos Rabelo, no bairro Cariru, com apoio da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. Entre muitas atrações, os presentes puderam degustar doces das cidades de Araxá, Carmópolis de Minas, São Bartolomeu, Sabará, Viçosa, Antônio Dias e Poços de Caldas. Havia delícias para todos os gostos, desde o tradicional doce de leite pastoso, passando pelo doce em pedaços de abóbora até os doces cristalizados. Os amantes de queijo também puderam experimentar iguarias fabricadas na zona rural do Ipaneminha.