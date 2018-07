IPTU 2018 COM DESCONTO DE 10% EM IPATINGA VENCE NESTA QUARTA

Termina nesta quarta-feira (18), o prazo para o pagamento da parcela única com desconto de 10% do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), em Ipatinga. Para efetuar o pagamento da guia, o contribuinte deve procurar as agências bancárias credenciadas: Bancos do Brasil, Bradesco, Mercantil do Brasil, Santander, Itaú, Sicoob Cosmipa, Caixa Econômica Federal e casas lotéricas.

A Secretaria Municipal de Fazenda orienta os contribuintes para que fiquem atentos às condições de pagamento do IPTU, já que existe a opção de parcelamento em até seis vezes. Também nesta quarta-feira vence a primeira parcela do IPTU 2018, mas os contribuintes que optarem pelo parcelamento não têm direito ao desconto de 10%.

O parcelamento está sendo calculado de acordo com o valor total do IPTU, tendo em vista que o valor mínimo de cada parcela não pode ser inferior a 0,5 Unidade Fiscal Padrão da Prefeitura de Ipatinga (UFPI), que hoje é fixada em R$ 110,69.

Confira a escala de vencimentos para o pagamento parcelado:

1ª parcela – 18 de julho

2ª parcela – 16 de agosto

3ª parcela – 18 de setembro

4ª – 18 de outubro

5ª – 14 de novembro

6ª – 14 de dezembro

REVISÃO DE CADASTRO

O secretário municipal de Fazenda, José Rocha de Salles, lembra que o IPTU não sofreu nenhuma alteração de valor além das eventuais decorrentes da revisão do cadastro imobiliário que vem acontecendo na cidade desde 2016.

“O único fator extra foi a aplicação da correção do Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) – acumulado do ano passado. Como já é de conhecimento do contribuinte, a Prefeitura de Ipatinga vem realizando, desde 2016, a atualização dos imóveis do município. Por causa desta revisão, que não acontecia há mais de 20 anos, alguns contribuintes já receberam as guias do IPTU com os valores atualizados”, salienta.

DÚVIDAS E REVISÕES

Contratada em 2016 pela administração de Cecília Ferramenta, a empresa Engemap realizou a verificação da situação dos imóveis que apresentaram inconsistência ou irregularidade em relação ao levantamento feito pelo geoprocessamento. Esta atualização reflete a realidade imobiliária do município e se fez necessária, já que em duas décadas, a cidade, em pleno desenvolvimento, cresceu e muitos imóveis tiveram suas estruturas aumentadas e/ou passaram por reformas.

O processo de atualização cadastral, que vai atingir toda a cidade, já está concluído em 40 mil imóveis, abrangendo os bairros Canaã, Bethânia, Iguaçu, Cidade Nobre, Bom Retiro, Veneza, Imbaúbas, Caravelas, Bom Jardim, Ideal, Horto, Centro, Bairro das Águas e Bairro das Fontes. Os contribuintes destes bairros cujos imóveis sofreram alteração já estão recebendo as guias revisadas.

De acordo com dados levantados pelo geoprocessamento, 90% dos imóveis situados nestes bairros tiveram suas estruturas alteradas ao longo desses 20 anos. “Daí a priorização do levantamento ter sido iniciado nessas localidades”, destacou o secretário José Rocha de Salles.

A Secretaria da Fazenda informa ainda que com o vencimento do IPTU neste dia 18, o contribuinte tem até o próximo dia 7 de agosto para qualquer tipo de requerimento, incluindo a revisão de valores. “Mesmo com o IPTU já pago, o contribuinte não perde o direito à revisão de valores”, ressalta José de Salles.

“Esta ação visa garantir tranquilidade ao contribuinte. Caso haja qualquer erro comprovado na revisão, o município tem obrigação de fazer o ressarcimento. O município não tem interesse em lesar quem quer que seja. Estamos cumprindo com a nossa obrigação de tributar”, esclarece o secretário.

As dúvidas relativas às guias de IPTU podem ser sanadas pelos telefones 3829-8025/ 8026/ 8028 e 3829-8043. Ou ainda na Central de Atendimento Tributário (Ceat), no saguão de entrada da Prefeitura, de meio-dia às 18h, e pelo site www.ipatinga.mg.gov.br. Pedidos para revisão de guias estende-se até o dia 7 de agosto, das 9h às 18h, no andar térreo da PMI.