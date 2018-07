LBV ENTREGA CESTAS DE ALIMENTOS NO VALE DO JEQUITINHONHA

Uma equipe da Legião da Boa Vontade (LBV), saiu de BH com destino ao Vale do Jequitinhonha para entregar 1.500 cestas de alimentos a famílias em situação de vulnerabilidade social e pessoal.

No Vale do Jequitinhonha, as taxas de escolaridade, renda e expectativa de vida são muito inferiores às médias nacionais. Muitas pessoas enfrentam desafios diários para alimentar a todos da família. Se em grandes centros os empregos estão cada vez mais difíceis, imagina nesses locais, onde as oportunidades são mais escassas.

Por meio da campanha Diga Sim!, da LBV, moradores de Araçuaí, Berilo, Chapada do Norte, Francisco Badaró, Jenipapo de Minas, José Gonçalves de Minas e Virgem da Lapa foram beneficiados com esta ação. Essas famílias foram identificadas por entidades parceiras, que a LBV já possui um trabalho por intermédio da Rede Sociedade Solidária.

Ao receber a cesta, Rita Modesto Teixeira, do município de Jenipapo de Minas, contou um pouco sobre a situação dos moradores da região: “Aqui é um lugar de pouca chuva e a colheita é ruim. Somos pessoas que precisam bastante de auxílio. É um prazer receber essa doação que tanto vai me ajudar”.

A família de Maria da Glória foi uma das atendidas na cidade de Berilo. Ela nos contou que muitas vezes precisa fazer a triste escolha da aquisição de remédios ou algum alimento. Emocionada com o presente recebido, ela não vê a hora de chegar em casa: “vai ser uma alegria imensa porque vai ter comida para todo mundo”.

Segundo a Defesa Civil de Minas Gerais, alguns municípios já decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública devido à seca e a estiagem. Com isso, fica cada vez mais difícil o desenvolvimento da agricultura usada para a subsistência. Isso é motivo de desânimo? Não! Neide Rodrigues Vieira, de Jenipapo de Minas, conta que nunca perdeu as esperanças e que esse sentimento se fortaleceu com ação da LBV: “Eu tinha certeza que Deus não ia me deixar de mãos vazias, então hoje eu estou de mãos cheias. Essa cesta é uma bênção!”.

Rosalina Paula de Souza, moradora do município de Berilo, também agradeceu: “Desejo que Deus abençoe todos os colaboradores, que vocês continuem realizando esse trabalho porque muitas pessoas estão felizes com isso, incluindo eu”.

A campanha Diga Sim!, da LBV, é uma ação emergencial, que está distribuindo cestas de alimentos em locais mais necessitados e cobertores de frio em locais onde o inverno é mais rigoroso. E tudo isso graças à ajuda de pessoas de Boa Vontade e que possuem amor pelo próximo.