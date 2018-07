COLUNA WILLIAM SALIBA – 04/07/2018

LIDERANÇAS NACIONAIS PRESTIGIARÃO POSSE DE GAGGIATO NA FIEMG

A cerimônia de posse do empresário Flaviano Gaggiato na Presidência da Fiemg – Regional Vale do Aço deve ser uma das mais prestigiadas dos últimos anos. Além das presenças confirmadas do novo presidente da Federação das Indústrias de Minas gerais (Fiemg), Flávio Roscoe, e do seu vice, Luciano Araújo, a solenidade deverá contar também com a presença do presidente da Usiminas, Sérgio Leite; do presidente da Ternium Brasil, Marcelo Chiara; e do diretor da Nippon Steel para as Américas, Kazuhiro Egawa.

NOVA DATA

Embora já esteja à frente da Fiemg Regional desde maio (quando se iniciou o período de seu mandato), Flaviano Gaggiato teve a cerimônia de posse adiada em razão da greve dos caminhoneiros. A nova da data da solenidade foi definida para o dia 6 de agosto, às 20h, no auditório da Fiemg Vale do Aço. No mesmo dia, às 18h30, Gaggiato preside a reunião da Agenda de Convergência, que contará também com a presença dos seus convidados especiais.

***

CARTA ABERTA

Como esta coluna antecipou com exclusividade, a Agenda de Convergência, que reúne 48 entidades empresariais da Região Leste de Minas Gerais, encaminhou carta aberta ao presidente Michel Temer, ao ministro dos Transportes, Valter Casimiro Silveira, e aos senadores e deputados federal que constituem a bancada mineira no Congresso. No documento, as entidades solicitam a manutenção dos R$ 52 milhões previstos no orçamento da União para as obras de duplicação da BR-381, bem como a suplementação de R$ 100 milhões aos recursos. Se o dinheiro não sai, a duplicação para.

***

USIMINAS EM ALTA

A Usiminas foi um dos destaques do Ibovespa de ontem (03). As ações da siderúrgica mineira apresentaram alta de 7,33%.

***

VOITH

A Voith Turbo – divisão do grupo Voith – participará da 30ª edição da Expo Usipa, entre os dias 17 e 20 de julho, em Ipatinga. Com forte presença no Vale do Aço e suporte técnico para o mercado local, a empresa conta com soluções já consagradas no ramo siderúrgico. A Voith também tem soluções para os mercados de papel e celulose, mineração e cimentos.

PALESTRA TÉCNICA

Como parte da programação da Expo Usipa, diversas empresas apresentarão temas relevantes para o mercado da siderurgia nacional. Caberá à Voith a palestra “Voith – Soluções com Confiabilidade para a Siderurgia”, ministrada por Valter Guedes e Júlio Volpi, no dia 18 de julho, das 13h às 14h, na sala 4 do escritório central da Usiminas.

***

JAPÃO

Cinco estudantes e um professor do mestrado em Engenharia Metalúrgica da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) embarcaram para o Japão, para a 2ª edição do Programa de Visita “De uma ponta a outra”. A viagem de 13 dias é uma oportunidade de aprofundar o conhecimento sobre a tecnologia de produção de aço da multinacional Nippon Steel e Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) – segunda maior acionista da Usiminas – e da cultura de manufatura asiática.

***

ARIGATÔ

Em apenas uma semana, o videoclipe da música Arigatô Brasil (Obrigado Brasil), tema oficial dos 110 Anos da Imigração Japonesa no Brasil alcançou quase meio milhão de views no You Tube: https://youtu.be/DgSZJNud-b8. O tema gratidão foi escolhido pela Comissão para Comemoração dos 110 Anos da Imigração Japonesa no Brasil para ser o mote central das celebrações deste ano. Um sincero e profundo reconhecimento pela receptividade e pela calorosa acolhida dos brasileiros às milhares de famílias japonesas que para cá vieram.

***

***

GIGANET

A Giganet, uma das provedoras de serviço de banda larga que mais crescem na Região Metropolitana do Vale do Aço, com mais de 10 mil usuários, inaugura neste sábado (7), de 9 às 13h, mais uma loja em Ipatinga. A nova unidade funcionará na avenida Sellim José de Sales, número 1041, no Bairro Canaã.

***

ENQUANTO ISSO…

A Seleção Brasileira não perde uma na Copa do Mundo. Já o Brasil perde feio para o STF no combate à corrupção. Também uma corte com tantos “bolas murchas”…

***