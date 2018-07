MUITA DIVERSÃO NO PRIMEIRO FESTIVAL DE FÉRIAS DE FABRICIANO

A Prefeitura de Fabriciano promoveu nesse domingo (22), a abertura do Primeiro Festival de Férias para alunos da Rede Municipal. A atividade foi realizada no Clube Olímpico no bairro Amaro Lanari e contou com a presença de cerca de 400 alunos, pais, representantes da administração municipal e legislativo. As crianças se divertiram com o desfile das cinco equipes representadas por cores, apresentações culturais e o início das atividades.

Este é um projeto piloto e os alunos foram selecionados por meio de um sorteio realizado nas escolas. A prefeitura garantiu o transporte dos alunos todos os dias para o clube e ao chegar ao espaço de recreação, cada criança recebeu camisa, viseira, mochila e lanche. De acordo com o secretário de Governança Política, Everton Campos, a administração tem priorizado os investimentos na educação. “Este é um projeto e temos certeza que vai ser um sucesso. O nosso objetivo é que em janeiro do próximo ano possamos realizar novamente o festival e oportunizar cerca de 3 mil crianças. A nossa gestão tem se preocupado em garantir educação de qualidade para nossos alunos, mas, sem esquecer o lazer e o direito de igualdade”, garantiu.

O festival será realizado até o próximo dia 27 e conta com o apoio do Programa Mexa-se e dos instrutores do Programa “Educa Mais”, que são responsáveis em acompanhar e supervisionar as crianças, desde a saída das escolas, durante o festival e o retorno para suas casas. Todos os dias estão programadas atividades recreativas como: dança, teatro, dinâmicas, futebol, natação, lutas marciais, dentre outras.

Para a coordenadora da Educação Integral do município, Andréa Sanches, o festival estimula o convívio social dos alunos e ao mesmo tempo beneficia os pais que precisam trabalhar neste período de férias escolares. “Muitos pais não tem onde deixar os filhos e com estas atividades damos a garantia que estas crianças estão sendo bem assistidas e ao mesmo tempo, tendo direito à diversão visto que muitos deles não teriam condições de viajar, ou mesmo de participar de alguma atividade de lazer”, explicou.