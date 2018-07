MÚSICA E TEATRO RECHEIAM A AGENDA CULTURAL DA FUNDAÇÃO APERAM

O teatro da Fundação Aperam Acesita promete muitas atrações e diversão no mês das férias. Nesta quinta-feira (12), às 20h, o coral infantojuvenil Aperam apresenta o recital “O som da pessoa”. O grupo prepara um repertório diversificado e dinâmico. Sob a regência da maestrina Josiane Drummond Ulhôa, o grupo promete encantar o seu público. A classificação é livre e a entrada é franca mediante a retirada de ingressos na bilheteria da Fundação.

Na sexta-feira (13), Dia Mundial do Rock, o cantor Charles D’or apresenta às 20h o show Renato Russo – O Trovador Solitário. O show promete um repertório com canções do início dos anos 80, onde Renato se apresentava sozinho acompanhado de seu violão. Músicas como Eduardo e Mônica, Clarisse e Quando Você Voltar estará no repertório que promete uma viagem ao tempo. A classificação é livre e os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro da Fundação Aperam Acesita a R$20 antecipados/meia entrada e R$40 no dia/inteira.

No sábado (14), o palco do teatro recebe o Festival de Inverno de Teatro, Mostra de Teatro dos Alunos do DaMa Espaço Cultural. Às 16h30 o primeiro espetáculo a ser apresentado na mostra será “Um Jardim para Cecília”. A peça é uma junção de poesias clássicas de Cecília Meireles. Num cenário com muitas cores e flores, a plateia irá se encantar nesse jardim. Às 17h30 é a vez de “Bichinhos Peçonhentos e Outros Medos” entrar em cena. O espetáculo irá contar a história de crianças e até mesmo adultos que não sabem ao certo se é realmente medo ou nojo desses delicados bichinhos que voam ou rastejam. Às 19h30, o espetáculo “Vilarejo” se apresenta. Baseado na história de mulheres de Jorge Amado, o musical retrata a história de cada uma dessas mulheres. A mulher sertão, a mulher retirante, a mulher negra, entre tantas outras.

Todos os espetáculos da mostra têm classificação livre, e os ingressos custam R$10, podendo ser retirados na bilheteria da Fundação Aperam Acesita de 8h30 às 12h e de 14h às 17h de segunda a sexta-feira.

VAGAS NO CORAL

O coral infantojuvenil da Fundação Aperam Acesita está com vagas abertas para adolescentes entre 12 e 16 anos. Os interessados serão submetidos a um teste de aptidão. As inscrições deverão ser feitas pelo telefone (031) 3849-7744. As aulas acontecem às segundas e quartas na Fundação Aperam Acesita, de 18h às 19h30.