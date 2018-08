NÚCLEO DE EMPREENDEDORISMO JUVENIL CHEGA A BELO ORIENTE

Será inaugurada em agosto uma nova unidade do Núcleo de Empreendedorismo Juvenil (EFG NEJ) do Sebrae, em Belo Oriente. O projeto oferece formação empreendedora, por meio do curso técnico em Administração gratuito, para jovens da rede pública de ensino. O curso irá funcionar na Escola Municipal Francisco Gonçalves de Brito.

O projeto será realizado pelo Sebrae Minas em parceria com a Cenibra, a Prefeitura de Belo Oriente e a União Brasileira de Educação Católica (Ubec). As primeiras turmas irão contemplar 80 alunos. A previsão é que a aula inaugural seja realizada no dia 13 de agosto. “Estamos com uma expectativa muito grande. Sabemos que o NEJ terá um impacto muito positivo para os alunos e para o desenvolvimento da região. Seja para abrir uma empresa, para ingressar no mercado, o NEJ forma o aluno para se tornar um protagonista”, ressalta o gerente regional do Sebrae Minas Fabrício Fernandes.

NÚCLEO DE EMPREENDEDORISMO JUVENIL

O Núcleo de Empreendedorismo Juvenil é um projeto social da Escola do Sebrae de Formação Gerencial (EFG), em parceria com o Governo de Minas, e nasceu com a proposta de formar jovens na área de gestão de empresas, desenvolvendo competências empreendedoras e conhecimentos de administração. Para ingressar, o jovem precisa estar cursando o 3º ano ou ter concluído o ensino médio na rede pública de ensino, ter idade entre 16 e 24 anos e ser aprovado no processo seletivo. O curso é gratuito e tem duração de um ano.

Em Belo Horizonte, o NEJ foi fundado em 2010 e, até então, já formou mais de 1.500 jovens empreendedores. “O NEJ forma os alunos para que se tornem cidadãos autônomos, protagonistas das suas próprias histórias. Oferecemos uma metodologia própria que prepara o jovem para o mercado e para encarar os desafios em todas as esferas da vida”, reforça o gerente do Sistema de Formação Gerencial, Ricardo Pereira.