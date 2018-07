O HOMEM DO SUDÁRIO EMOCIONA VISITANTES NO SHOPPING DO VALE DO AÇO

Emocionante foi a expressão usada pela maioria dos convidados e visitantes na manhã desta sexta-feira (6), na abertura da “Exposição Internacional O Homem do Sudário”, no Shopping do Vale do Aço, em Ipatinga, que traz réplica do Sudário que envolveu Jesus Cristo, em tamanho original, assim como da tumba, dos pregos, chicotes e da coroa de espinhos. Além disso, a mostra traz uma imagem em bronze de Jesus, no tamanho real, feita por Luigi Enzo Mattei – um dos escultores da Porta Santa, que está na Basílica de São Pedro no Vaticano – holografia e moedas originais do Império Romano, com mais de 2.000 anos.

Ao adentrar na exposição, o visitante é surpreendido por uma decoração de rochas e iluminação rebatida, dando a impressão de estar entrando na tumba onde Jesus foi sepultado após a sua crucificação. Na primeira parte da mostra são apresentados mais de 30 painéis explicativos que incluem os estudos sobre o lençol sepulcral, a desmistificação do teste do Carbono 14 e o percurso histórico. Nas quatro fases seguintes, a exposição conta com uma réplicas do Sudário de Turim, em tamanho original, da tumba, dos pregos, chicotes, coroa de espinhos e da escultura em bronze de Jesus sepultado.

O lençol que envolveu Jesus é o objeto mais estudado de toda a humanidade e para comprovar a autenticidade do tecido, vídeos apresentam para o público as diversas pesquisas científicas realizadas. Para o organizador da exposição, Padre Alexandre Paciolli, os visitantes, além de ter a experiência de conhecer a história do Santo Sudário, podem aprofundar a fé. “Eles podem encontrar todos os estudos científicos, aprovados pelas grandes universidades do mundo, sobre o Santo Sudário de Turim.

ABERTURA

A mostra foi inaugurada ontem (6), às 11h30 em cerimônia apresentada pelo Padre Alexandre Paciolli, curador da instalação. Também falaram o superintendente do Shopping do Vale do Aço, Marcos Raidan, e o vigário-geral da Diocese Itabira-Coronel Fabriciano, padre Aloísio Vieira, que procedeu a benção da exposição e dos convidados. Entre os presentes, o gerente de marketing do Shopping Vale do Aço, Rafael Martinez; o secretário municipal de Ação Social de Ipatinga, José Osmir de Castro; e o presidente da Consul, Matusalém Dias Sampaio.

PRESENÇAS

Serviço:

A mostra, instalada no segundo piso do mall, fica aberta ao público gratuitamente de segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos das 14h às 20h, até setembro.