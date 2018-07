OUTSIDE SALES: CONHEÇA ALGUNS RECURSOS PARA AMPLIAR AS VENDAS EXTERNAS

A tecnologia tem sido uma grande aliada para a empresas ajudando em um melhor posicionamento da marca e também a ampliar captação de clientes, não é mesmo?

Isso também se aplica ao setor de vendas externas das empresas, que também é conhecido como outsidesales. E que apesar de estarem perdendo um pouco de espaço para as vendas internas, o insidesales, ainda é um sistema utilizado em grande escala por diversas empresas.

Com tantos recursos disponíveis para melhorar o sistema de vendas, muitas vezes, é importante conhecer as soluções que atendam às necessidades de cada empresa.

Por isso ao longo deste artigo, vamos abordar alguns dos melhores recursos disponíveis para sua empresa ampliar os resultados da sua equipe de vendas externas. E você pode ver quais são, neste post que preparamos.

TENHA UM MELHOR CONTROLE DAS EQUIPES DE VENDAS PELO APLICATIVO

Se sua empresa possui uma equipe de vendas externas você já percebeu, como é difícil ter um controle maior sobre as atividades realizadas pelos vendedores.

Isso porque, muitas vezes, as empresas não utilizam um sistema que permita ter acesso a esses dados, tendo apenas como base os dados enviados pelos próprios funcionários.

Mas você sabia que é possível ter um controle maior do outsidesales da sua empresa? Você pode fazer isso por meio de um aplicativo de mobilidade corporativa.

Esta plataforma permite entre diversas outras funções, que você tenha acesso as equipes de vendas por meio de geolocalização em mapas. Fazendo com que sua empresa esteja mais bem informada quanto lugares onde seus vendedores estão.

SAIBA COMO REDUZIR OS CUSTOS COM AS VENDAS EXTERNAS

Como você já deve saber, investir em tecnologia é a chave para conseguir reduzir os custos com as equipes de vendas em campo.

Mas para que isso se transforme em uma diminuição de custos reais para sua empresa, é essencial investir em recursos que possam atender as necessidades da sua empresa.

O aplicativo de mobilidade permite que sua empresa tenha acesso a diversos dados. Que irão ajudar a sua empresa a ter controle maior das diversas rotinas que envolvem as equipes de vendas externas e assim ajudar a reduzir os custos.

ENTENDA COMO MELHORAR O RETORNO DAS EQUIPES

Muitas empresas tem optado por diminuir e até mesmo acabar com as equipes de venda externas.

Isso porque encontram dificuldades em ter controle das atividades de seus funcionários que trabalham em campo. Em alguns casos por usarem recursos antigos.

Existem setores em que esse tipo de mão de obra é essencial. E a redução destes funcionários ao invés de ajudar a reduzir os custos das empresas faz com que haja uma redução nos ganhos também.

Por isso é tão importante que você e sua empresa se mantenham atualizados.

INVISTA EM CAPACITAÇÃO E TECNOLOGIA

O setor de vendas externas, como qualquer outro setor da sua empresa necessita de capacitação com frequência. Isso irá ajudar os vendedores a desenvolver melhor seu trabalho em campo e oferecer os serviços ou produtos da sua empresa de forma mais eficaz.

Além da capacitação dos funcionários, outra forma de ampliar os resultados das vendas é investindo em tecnologia.

VEJA COMO TER UM DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

Quanto mais recursos os vendedores externos tem para atuar melhor poderão ser resultados de sua empresa. Por meio do aplicativo, é possível ter acesso:

• Catálogo de produtos

• Melhor custo para preços, descontos e fretes

• Rotas para agendas e visitas

• Comunicação direta com os vendedores

Entre outros recursos que auxiliam no processo de vendas e ajudam a empresa a ter menos custos também. Sempre de acordo com as demandas da sua empresa.

Mostramos neste artigo como sua empresa pode ampliar os resultados com as vendas externas, por meio do app de mobilidade corporativa. E agora que você já conhece um pouco mais sobre os recursos disponíveis, é hora de colocar isso em prática na sua empresa.

Quer saber mais sobre assunto? Entre em contato conosco. E não esqueça de comentar o que achou do artigo!