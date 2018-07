PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE DE PORTAS ABERTAS

Visitar as belezas naturais da reserva do Parque Estadual do Rio Doce, maior reserva contínua de Mata Atlântica de Minas, ficou mais barato com a edição da Portaria 34 de 2018, que isentou o pagamento da entrada no valor de R$20 para municípios com menos de 12 mil habitantes, como Dionísio e Marliéria. A portaria também reduziu em 90% o preço da entrada nos dias de semana e em 50% nos finais de semana para os visitantes dos municípios com número superior de habitantes.

A visitação também é gratuita para pessoas da terceira idade e para crianças até seis anos.O horário de funcionamento do Parque é de 7h às 20h. O Parque oferece uma infraestrutura para atendimento ao turismo composta por: vestiários, restaurante, anfiteatro, centro de informações, estacionamento, alojamento para pesquisadores, laboratório, viveiro de mudas e posto de Polícia Florestal e camping para 250 barracas. As reservas para o camping deverão ser feitas com antecedência de no mínimo 30 dias, pelo telefone (31) 3844-2200, no horário de 8h às 17h.