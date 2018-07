PRESIDENTE DA USIMINAS FAZ PALESTRA NA SME

O presidente da Usiminas, Sergio Leite, é o convidado da Sociedade Mineira de Engenheiros (SME) para a palestra “Usiminas – A Construção do Presente e do Futuro de uma Empresa”, que ocorre na sede da entidade na próxima segunda-feira, (9), a partir das 17h. Na ocasião, Leite abordará o histórico recente da empresa, que conseguiu superar o período mais complexo das suas mais de seis décadas e conquistou resultados sólidos, como um Ebitda Ajustado de R$ 2,2 bi em 2017. Agora, o foco está na construção do futuro da companhia.

A palestra pode ser acompanhada por qualquer interessado por meio de inscrições prévias, que podem ser feitas pelo e-mail eventos@sme.org.br até o meio-dia da segunda-feira, dia 9. A SME fica na rua dos Timbiras, 1.514, no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte.