PRIMEIRO DIA DA EXPO USIPA ATRAIU 6 MIL PESSOAS

A 30ª edição da Expo Usipa em Ipatinga, recebeu nesta quarta-feira (19), primeiro dia do evento, 6 mil pessoas. Os visitantes e autoridades locais puderam caminhar por toda a feira e conferiram de perto as novidades apresentadas pelos expositores.

Para o presidente da Usipa, Sanzio Figueiredo, a 30ª Expo Usipa será uma das melhores edições já realizadas. “Novidades tecnológicas, novos expositores e novas empresas demandantes indicam excelentes oportunidades de negócios”, afirma Sanzio.

EXPECTATIVA

Para receber os 30 mil visitantes esperados, em parceria com a Agência UM, o espaço destinado ao entretenimento foi totalmente revitalizado para oferecer mais variedade de alimentos, bebidas e atrações culturais.

Além dos pratos deliciosos e bebidas servidas pelo Celebrare Buffet e Restaurante, o conta com 900 m² de área coberta, mesas, cadeiras e mais caixas para atender aos visitantes com conforto e comodidade.

Outra inovação da Praça de Alimentação são os food trucks, uma nova proposta gastronômica para o evento. Bendito Churros, Delícia em Kone, Doce Lara, Gabul Lanches e Ponto do Pastel farão as noites dos visitantes mais saborosas com pizzas, hambúrgueres, churros, pastéis e açaí gourmet.

E para os apreciadores de cervejas especiais, a cervejaria Brüder também integra à nova área. “Os food trucks são uma tendência gastronômica e os trouxemos para criar um espaço cheio de novidades, confortável, aconchegante, saboroso e encantador para os visitantes”, ressalta o sócio-diretor da Agência UM, Ademir Alves.

ATRAÇÕES MUSICAIS

Depois de fechar negócios e ampliar o networking, a diversão é garantida com as atrações musicais. Nesta quinta e sexta-feira, outras duas bandas da região não deixarão ninguém ficar parado. E antes de cada uma delas, para quem curte música suave, artistas regionais farão apresentações voz e violão. Confira a programação das bandas:

Quinta-feira (19) – a partir das 21h – Leo e Banda

Sexta-feira (20) – a partir das 21h – Diego e Marconi

EXPO USIPA – 30 ANOS

A Expo Usipa é um dos mais atraentes eventos voltados ao segmento industrial, comercial e prestação de serviços de Minas Gerais. Em sua 30ª edição, a exposição é realizada na Região Metropolitana do Vale do Aço, um dos mais importantes pólos industriais de Minas Gerais, com aproximadamente 600 mil habitantes e estrutura completa para turismo de negócios e lazer; a grande oferta de universidades e faculdades faz da região um grande centro de conhecimento e pesquisas.

Serviço:

30ª Expo Usipa

Data: 18 a 20 de julho, das 18h às 23h.

No sábado, 21 de julho, das 10h às 18h, somente com Espaço Comercial, Expor Outlet e Praça de Alimentação.

Local: Usipa (rua João Teixeira Sales, 801 – Horto – Ipatinga – MG)

Informações: (31) 3801-4350