PRISCILA FANTIN SE APRESENTA NO SHOPPING VALE DO AÇO

Em temporada curta no Vale do Aço com a peça “Precisamos falar de amor sem dizer eu te amo”, os atores Priscila Fantin e Bruno Lopes participarão de um talk show especial no Shopping Vale do Aço a partir das 14h no segundo piso do Mall, próximo a loja Coelhinho. Os fãs terão um momento para um bate-papo descontraído e muitas fotos. A apresentação da peça será às 20h, no Centro Cultural Usiminas.

DRAMATURGIA DE ALTO NÍVEL

“Precisamos falar de amor sem dizer eu te amo” é de autoria de Wagner D’Avila e conta a história de Bento e Pilar, interpretados por Priscila e Bruno. A peça é uma comédia romântica que aborda os dilemas do relacionamentos atuais por meio da história dos dois viúvos que cansados da solidão decidem se aventurar e conhecer pessoas em um aplicativo de encontros. Depois de se encontrarem pela primeira vez, Bento descobre que seu coração transplantado era do falecido marido de Pilar.

Mais informações sobre ingressos pelo telefone: 3825-1670

Serviço:

Talk Show com Priscila Fantin e Bruno Lopes

Data: 1º/08, 14h

Local: Segundo piso do Shopping, próximo ao Coelhinho.

Evento gratuito e aberto ao público